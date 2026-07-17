Upały i burze z gradem nad Polską. Ostrzeżenia IMGW dla wszystkich województw

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami oraz burzami dla wszystkich województw w Polsce. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie gwałtowne zjawiska pogodowe, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia.

Sytuacja meteorologiczna nad Europą jest dynamiczna. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz częściowo centralna Europa, a także krańce wschodnie kontynentu pozostają pod wpływem niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się pod wpływem wyżów. Polska znalazła się w strefie obniżonego ciśnienia. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się ciepły front atmosferyczny, a wieczorem na zachodzie zacznie oddziaływać front chłodny.

Piątek przyniesie zróżnicowaną pogodę w różnych regionach kraju. Na wschodzie przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast na zachodzie – duże z większymi przejaśnieniami. Wraz z przesuwaniem się frontu od zachodu, pojawią się opady deszczu oraz gwałtowne burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz wyniesie od 20 do 40 mm, a na zachodzie miejscami nawet do 50 mm.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie od 28 stopni Celsjusza do 33 st. C, a nieco chłodniej będzie jedynie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat – tam termometry wskażą od 23 st. C do 27 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, a nad morzem okresami północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać nawet 90 km/h.

Burze z gradem - alerty IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I oraz II stopnia przed burzami, a także przed upałami dla wszystkich województw w Polsce.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obejmują województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, południowy kraniec podlaskiego, zachodnią połowę warmińsko-mazurskiego oraz północną część mazowieckiego. Prognozowane są tam burze z silnymi opadami deszczu (20-35 mm), porywami wiatru do 80 km/h i lokalnie gradem.

Ostrzeżenia obowiązują od piątku od godz. 22:00 do soboty do godz. 10:00.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, południowo-zachodniej części mazowieckiego, wschodniej części świętokrzyskiego, północnego krańca podkarpackiego, zachodniej części lubelskiego oraz zachodniego krańca małopolskiego. Prognozowane są tam bardzo silne opady deszczu (35-50 mm), porywy wiatru do 90 km/h oraz lokalny grad.

Alerty obowiązują od piątku od godz. 17:00 do soboty do godz. 6:00.

Upały nie odpuszczają – gdzie będzie najgoręcej?

IMGW wydał również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami. Ostrzeżenia I stopnia obejmują województwa: pomorskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie oraz części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie tam od 30 stopni Celsjusza do 32 st. C.

Alerty obowiązują od piątku od godz. 12:00 do 20:00.

Ostrzeżenia II stopnia przed upałami dotyczą zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, łódzkiego, południowo-zachodniej części mazowieckiego, woj. lubuskiego, wielkopolskiego oraz krańca woj. lubelskiego. Temperatura wyniesie tam od 30 st. C do 32 st. C.

Alerty obowiązują od piątku od godz. 13:00 do 20:00.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować poważne straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

W przypadku burz i nawałnic należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i podwórkach, a także śledzić komunikaty służb ratunkowych.

W czasie upałów zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz, picie dużej ilości wody i unikanie ekspozycji na słońce w najgorętszych godzinach dnia.