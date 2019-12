Jakub Banaś, syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, nie pracuje już w Banku Pekao SA. Opinia sądowo-psychiatryczna z badań Stefana W. - podejrzanego o zabójstwo Pawła Adamowicza - jest niejasna. Śledczy zdecydowali w poniedziałek o powołaniu innego zespołu biegłych, którzy mają jednoznacznie ustalić stan zdrowia psychicznego Stefana W. Dziennikarz Kamil D. został zatrzymany w śledztwie dotyczącym fałszerstwa weksla. Reprezentacja Polski w piłce nożnej w czasie Euro 2020 będzie miała swoją bazę w Dublinie - wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM Pawła Pawłowskiego. Zebraliśmy dla Was najważniejsze i najciekawsze informacje dnia!

Syn Mariana Banasia nie pracuje już w Banku Pekao

Jakub Banaś, syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, nie pracuje już w Banku Pekao SA. Banaś był tam pełnomocnikiem zarządu. Według informacji dziennikarza RMF FM, powody jego odejścia są stricte polityczne.

Z informacji dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy wynika, że powody odejścia były stricte polityczne. Po pierwsze, w piątek z pracy wyrzucony został - choć oficjalnie sam zrezygnował - prezes Banku Pekao Michał Krupiński. A skoro on pracę stracił, to i jego pomocnik Jakub Banaś.

Po drugie, chodzi oczywiście o jego ojca, Mariana Banasia. Ma to być kolejna próba zmuszenia szefa NIK-u do odejścia, co potwierdza kilka osób w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości.

Żądają odwołania prezesa sądu w Olsztynie. To on zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna

Nowa odsłona głośnej sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego domaga się przywrócenia go do pracy i niezwłocznego odwołania prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, który Juszczyszyna zawiesił. Właśnie podjęta została uchwała w tej sprawie.

Przypomnijmy: ponad tydzień temu, nawiązując do wyroku wydanego kilka dni wcześniej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, sędzia Paweł Juszczyszyn zwrócił się do Kancelarii Sejmu o ujawnienie list poparcia dla kandydatów do tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa - czego Kancelaria od miesięcy, mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, odmawia.

Wkrótce potem sędzia Juszczyszyn został przez prezesa Macieja Nawackiego zawieszony.

Zabójstwo Pawła Adamowicza: Powołany zostanie nowy zespół biegłych

Opinia sądowo-psychiatryczna z badań Stefana W. - podejrzanego o zabójstwo Pawła Adamowicza - jest niejasna. Śledczy zdecydowali w poniedziałek o powołaniu innego zespołu biegłych, którzy mają jednoznacznie ustalić stan zdrowia psychicznego Stefana W. " - poinformowała gdańska prokuratura.



Wcześniej, wniosek o ponowne badania mężczyzny złożyła rodzina prezydenta Gdańska.



Sondaż IBRIS dla „DGP” i RMF FM: Kiedy piesi powinni mieć pierwszeństwo na pasach?

W swoim niedawnym expose premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. W sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM zapytaliśmy co Polacy sądzą o takim rozwiązaniu. 53,1 proc. respondentów jest zdania, że to dobry pomysł. 37,8 proc. podkreśla, że pierwszeństwo dla pieszych tak, ale dopiero po wejściu na jezdnię.



Znany dziennikarz Kamil D. zatrzymany

Dziennikarz Kamil D. został zatrzymany w śledztwie dotyczącym fałszerstwa weksla. Taką informację potwierdziła w rozmowie z PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Olga Tokarczuk powołuje fundację. Będzie m.in. wspierać działalność ekologiczną

Wsparcie i promocja polskiej oraz światowej kultury i sztuki w Polsce, a także za granicą, promocja praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspieranie działalności ekologicznej - to niektóre cele statutowe fundacji, którą zamierza powołać noblistka Olga Tokarczuk. Noblistka przekaże na rzecz fundacji 350 tys. zł.

Euro 2020: Wiemy, gdzie Polacy będą mieli swoją bazę

Reprezentacja Polski w piłce nożnej w czasie Euro 2020 będzie miała swoją bazę w Dublinie - wynika z nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM Pawła Pawłowskiego.



Apel o wykluczenie Polańskiego z walki o "europejskie Oscary"

Aktorki Rosanna Arquette i Andrea Bescond są wśród osób, które podpisały się pod apelem o odebranie Romanowi Polańskiemu nominacji do Europejskich Nagród Filmowych - pisze "The Hollywood Reporter". "Europejskie Oscary" zostaną przyznane już w ten weekend - 7 grudnia.





Tom Hanks dostał syrenkę - i wystawi ją na licytację. "To syrenka na pomoc dzieciom"

Tom Hanks dostał już z Polski Fiata 126p, teraz ma także syrenkę: Fundacja "Nie wypada nie pomagać" zaprezentowała w Bielsku-Białej odrestaurowane zabytkowe auto, które słynny aktor wystawi na licytację.

Pieniądze zostaną przekazane oddziałowi psychiatrycznemu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

"To jest syrenka na pomoc dzieciom. Krzyczymy z Bielska-Białej, że czas bardzo poważnie zainteresować się tematem psychiatrii dziecięcej" - podkreślała Monika Jaskólska z Fundacji "Nie wypada nie pomagać".

Zdrojewski: Startuję w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. To zapowiedź bezwarunkowa

"Tak, startuję w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej. To jest zapowiedź bezwarunkowa, oczywiście ja nigdy nie zamykam sobie wszystkich furtek, zdarzać się mogą takie rzeczy polityczne czy też interpersonalne, które mogą doprowadzić do jakiegoś szerokiego porozumienia na rzecz Platformy i na rzecz nowego programu - na razie tego nie widzę. W związku z tym potwierdzam - startuję na szefa Platformy Obywatelskiej" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Bogdan Zdrojewski, senator Koalicji Obywatelskiej.