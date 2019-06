Budowa nowego bloku na wybory parlamentarne przez PSL znalazła się na czołówkach portali informacyjnych w weekend. Ostatnie dwa dni były też pełne sportowych emocji: w sobotę Liverpool wygrał Ligę Mistrzów, a w niedzielę nasi młodzi piłkarze odpadli z mistrzostw świata do lat 20. Kibice emocjonowali się również zmaganiami siatkarzy w Lidze Narodów. Weekend przyniósł również informacje o wypadku wycieczkowca w Wenecji oraz eksplozjach w rosyjskiej fabryce materiałów wybuchowych. Najważniejsze informacje weekendy zebraliśmy dla Was w naszym zestawieniu!

Wydarzenia sportowe i polityczne zdominowały weekend / Łukasz Gągulski/ Andrzej Grygiel/ PETER POWELL/ ANDREA MEROLA/ Adam Warżawa/ Radek Pietruszka / PAP/EPA

PSL buduje Koalicję Polską na wybory parlamentarne

Podjęliśmy decyzję o budowie bloku na wybory do parlamentu polskiego na czele z PSL, zapraszamy tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości - powiedział posiedzeniu rady naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, chodzi o "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe". Blok ma się nazywać Koalicja Polska.

Gdańsk: Pożar kościoła św. Piotra i Pawła

Pożar dachu zabytkowego kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku na Żabim Kruku. Strażacy dostali wezwanie ok. godz. 6 rano. Spaliło się około 200 metrów konstrukcji dachowej. Udało się nie dopuścić do przeniesienia się ognia na główną część dachu.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zadeklarowała pomoc finansową ze strony miasta. "Wysokość pomocy poznamy po oszacowaniu strat i po podjęciu decyzji o zakresie prac remontowych" - podało biuro prasowe gdańskiego magistratu.

Piłkarze Liverpoolu po wygranej w finale z Tottenhamem Hotspur 2:0 triumfowali w Lidze Mistrzów

Liverpool najlepszą klubową drużyną Europy! "The Reds" pokonali w finale LM Tottenham Hotspur 2:0. Pierwszą bramkę po rzucie karnym - w 27. sekundzie spotkania - zdobył Mohamed Salah. Drugie trafienie to zasługa Divocka Origiego. Na pochwały zasłużył również bramkarz Alisson Becker, który w kluczowych momentach popisał się świetnymi interwencjami. Zwycięstwem w tegorocznej edycji LM, piłkarze Jurgena Kloppa powetowali sobie porażkę w ubiegłorocznym finale LM.

Siatkarska Liga Narodów: Polacy zakończyli turniej w Katowicach porażką z Brazylią

Siatkarska Liga Narodów. Na zakończenie turnieju w Katowicach Polacy przegrali z wyraźnie lepszą w niedzielę reprezentacją Brazylii 1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 17:25). Była to pierwsza porażka "Biało-czerwonych" w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej, również w stolicy Górnego Ślaska, podopieczni Vitala Heynena wygrali z Australią i USA.

MŚ U-20. "Biało-czerwoni" odpadają z turnieju po porażce z Włochami

Polscy piłkarze nie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata do lat 20. W pierwszym meczu 1/8 finału biało-czerwoni ulegli w Gdyni Włochom 0:1 (0:1). Italia zagra w piątek w Tychach ze zwycięzcą wtorkowego spotkania w Bielsku-Białej Argentyna - Mali.



Wielki wycieczkowiec podczas cumowania w Wenecji uderzył w dok i statek z turystami

Potężny włosko-szwajcarski wycieczkowiec MSC Opera podczas cumowania przy jednym z głównych nabrzeży w Wenecji stracił sterowność i uderzył w statek turystyczny "Michelangelo". Kolizja doprowadziła do wybuchu paniki wśród osób na brzegu. Jak informują media, co najmniej pięć osób jest rannych.

Rosja: Potężne eksplozje w fabryce materiałów wybuchowych

W wyniku sobotnich eksplozji w fabryce materiałów wybuchowych w Dzierżyńsku w europejskiej części Rosji rannych zostało 89 osób, a 16 z nich przebywa w szpitalu - poinformował rosyjski resort zdrowia. Według władz miasta fala uderzeniowa uszkodziła ok. 200 budynków.







Razem pomogliśmy dzieciom! W szpitalach powstaną strefy zabawy i nauki

Gdańsk, Olsztyn, Kraków, Parczew. W tych czterech szpitalach w kraju przy oddziałach dziecięcych powstaną specjalne strefy komfortu i nauki! Wszystko po to, by mali pacjenci choć na chwilę mogli zapomnieć o szpitalnej codzienności. Było to możliwe również dzięki naszym Słuchaczom, którzy 1 czerwca wysłuchali na antenie RMF FM dwóch charytatywnych bloków reklamowych.





Rajd Nadwiślański: Kasperczyk wygrywa

Tomasz Kasperczyk i Damian Syty wygrywają Rajd Nadwiślański! Załoga Forda Fiesty R5 pokonała lidera Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - Mikołaja Marczyka.

Smoki opanowały Kraków!

Parada smoków w Krakowie. Widowiskowy pokaz laserów i fajerwerków pod Wawelem TVN24/x-news

Pierwszy weekend czerwca upłynął mieszkańcom Krakowa i turystom pod znakiem smoczej zabawy i niespodzianek. Oprócz niedzielnej Parady, w sobotę odbyło się też Wielkie Widowisko Plenerowe i Piknik Rodzinny.



Twoje Niesamowite Miejsce: Odwiedziliśmy Kolejkowo

Reporter RMF FM z wizytą w Kolejkowie Mateusz Chłystun /RMF FM

Kolejkowo we Wrocławiu to największa makieta kolejowa w Polsce. Mieści się na terenie najstarszego dworca kolejowego w stolicy Dolnego Śląska przy pl. Orląt Lwowskich. Zajrzeliśmy tam w ramach cyklu Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM.