Siatkarska Liga Narodów. Na zakończenie turnieju w Katowicach Polacy przegrali z wyraźnie lepszą dziś reprezentacją Brazylii 1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 17:25). Była to pierwsza porażka "Biało-czerwonych" w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Wcześniej podopieczni Vitala Heynena wygrali z Australią i USA.

Polacy przegrali z Brazylią 1:3 / fivb /

Zgodnie z tradycją, na mecz z Brazylią Vital Heynen wytypował inni skład niż ten, który rozpoczynał spotkania Australią czy USA. Od pierwszych akcji na boisku pojawił się Grzegorz Łomacz, Artur Szalpuk, Grzegorz Kwolek, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Bartłomiej Bołądź i Paweł Zatorski.

W takim zestawieniu udawało nam się prowadzić równą grę z "Canarinhos". W środkowej części seta przejęliśmy inicjatywę i po kilku udanych akcjach - m.in. Grzegorza Kwolka - wyszliśmy na trzypunktowe prowadzenie (18:15). Brazylijczycy nie zamierzali się jednak poddawać. Mocno zagrywali, ale to nie przeszkodziło nam w zdobywaniu punktów, bo mieliśmy dobre przyjęcie, a świetnie z lewego skrzydła uderzał Szalpuk (22:20). Seta zakończyła autowa zagrywka Krelinga (25:22)

Na początku drugiej partii Brazylijczycy dokładnie przyjmowali, za to my mieliśmy w tym elemencie problemy. Szybko odbiło się to na wyniku (2:6). W takiej sytuacji Vital Heynen zdecydował się na zmiany: za rozpoczynającego partię na przyjęciu Fornala wszedł Śliwka, a Łomacza zmienił Drzyzga. Rotacje nie zmieniły sytuacji na boisku. Nadal dominowała Brazylia z dobrymi zagrywkami i mądrze ustawianym blokiem. W końcówce seta pognębił nas Lucas, którego serwisy wymusiły na naszych reprezentantach błędy (15:25).

Pierwsze akcje trzeciej odsłony zapowiadały wyrównanego seta. Z drugiej linii perfekcyjnie uderzał Kwolek, wtórował mu Kubiak. Nieźle na nowej pozycji - ataku - radził sobie Śliwka. Po drugiej stronie brylowali Lucarelli i Isac (7:8). Po przerwie "Canarinhos" zaczęli mocniej serwować, co zapewniło im punkty i prowadzenie. Najwięcej problemów mieliśmy z przyjęciem zagrywki Lucarelli’ego. Role szybko się jednak odwróciły, gdy na zagrywkę powędrował Bieniek. Przy serwisach środkowego niemal całkowicie odrobiliśmy straty (15:16). Końcówka należała jednak do Brazylijczyków. Wallace i spółka bez problemu mijali nasz blok i wygrali seta (21:25).

Goście przenieśli dobrą grę z poprzedniej partii na czwartą odsłonę. Polacy od czasu do czasu punktowali asami czy blokiem, ale to było za mało, by doprowadzić chociaż do remisu (9:15). Z czasem szansę na wygraną seta się oddalały. Nie pomogły ani uderzenia Kwolka, ani zagrywki Bieńka. Siatkarze z Brazylii z łatwością skutecznie atakowali i wykorzystywali błędy Polaków (17:25).

Polska - Brazylia 1:3 (25:22, 15:25, 21:25, 17:25)

Polska: Nowakowski, Szalpuk, Łomacz, Kochanowski, Bołądź, Kwolek, Zatorski (libero) oraz Kubiak, Śliwka, Bieniek



Brazylia: Isac, Kerlin, Wallace, Leal, Lucas, Lucarelli, Reis (libero) oraz Thiago, Alan, Gaulberto