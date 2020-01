Sędzia Paweł Juszczyszyn udał się do Kancelarii Sejmu, gdzie miał się zapoznać z listami poparcia do KRS. W ostatniej chwili przełożony Juszczyszyna cofnął sędziemu delegację do Warszawy, przez co nie dotrzymał on dostępu do żadnego z dokumentów. Najwyższa Izba Kontroli opracowała raport ws. instytucji finansowej GetBack. Jak ustalili dziennikarze śledczy RMF FM, z raportu wynika, że KNF, OUKiK oraz GPW nie zapewniły konsumentom ochrony przed działalnością GetBack, w związku z którą poszkodowanych zostało ponad 9 tys. osób. Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi odwiedziła były obóz koncentracyjny Auschwitz. W godzinach wieczornych spotkała się na lotnisku Kraków-Balice z marszałkiem Senatu. Po spotkaniu Grodzki powiedział, że "to była rozmowa ludzi, którzy dzielą podobne wartości". Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Sprawdź w specjalnym Podsumowaniu Dnia RMF FM.

REKLAMA