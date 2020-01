34 jednostki samorządowe z Podkarpacia w trudnej sytuacji po przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Wobec utraty 82 milionów złotych, które były ulokowane w banku, samorządowcy szykują pozew zbiorowy.

Klienci przed oddziałem PBS w Sanoku / Józef Polewka / RMF FM

Środki samorządów ulokowane w PBS nie zostały objęte gwarancją bankową. To oznacza, że w przeciwieństwie do klientów indywidualnych nie odzyskają one 100 procent swoich pieniędzy. Jak wynika z informacji reportera RMF FM Marka Wiosło, samorządy utraciły nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Wypłata świadczeń socjalnych, działalność szkół zagrożona

W niektórych gminach pieniędzy może zabraknąć m.in. na wypłatę świadczeń 500 plus, wypłaty dla pracowników, czy utrzymanie działalności szkół, a także na inwestycje.

Samorządy straciły 43 proc. środków, które w różnych formach znajdowały się na bankowych rachunkach, w sumie to 82 miliony złotych.

Jesteśmy w szoku, że prawo w przypadku przymusowej restrukturyzacji nie daje gwarancji finansowych samorządom - mówi Bogdan Florek skarbik miasta Sanok, które straciło 4 miliony złotych.

Nie było przepisów, które by w takich sytuacjach jednostki samorządu terytorialnego chroniły, samorządy zostały poszkodowane. Przepisy, nawet tej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, dają nam możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Na pewno musimy to zrobić w ciągu siedmiu dnia od wydania decyzji. Czasu mamy mało - dodaje.

Do piątku samorządy mają przesłać do podkarpackiego urzędu wojewódzkiego dokładne dane dotyczące utraconych pieniędzy. Wiadomo, że wojewoda ma w tej sprawie interweniować u premiera Mateusza Morawieckiego.

Klienci wypłacają pieniądze z PBS

Jak informowaliśmy, dziś klienci indywidualni Podkarpackiego Banku Spółdzielczego odzyskali dostęp do pieniędzy zgromadzonych w instytucji finansowej po tym, jak w ubiegłą środę Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji podkarpackiego banku z powodu złej sytuacji kapitałowej.

Klienci podkreślali, że nie dostawali od banku żadnych informacji o problemach finansowych, a większość z nich o przejęciu instytucji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dowiedziała się z mediów

W Podkarpackim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku zarejestrowanych było 88 tysięcy kont osobistych i 8 tysięcy kont należących do firm. PBS to drugi największy bank spółdzielczy w Polsce. Został przejęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny z powodu problemów finansowych. Fundusz będzie dążył do sprzedaży banku innemu bankowi. Nieoficjalnie wiadomo, że pojawili się już pierwsi chętni inwestorzy.