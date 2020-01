Postanowienie zabezpieczające, którym prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zablokował dostęp do list poparcia sędziów kandydujących do KRS nie może w żadnym razie stanowić podstawy do uniemożliwienia działań sądu - uznał w poniedziałek warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny. Sprawa bezpośrednio odnosi się do wizyty sędziego Pawła Juszczyszyna w Kancelarii Sejmu.

REKLAMA