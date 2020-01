W Rosji ogłoszono we wtorek skład nowego rządu. W gabinecie premiera Michaiła Miszustina stanowiska zachowali ministrowie obrony i spraw zagranicznych: Siergiej Szojgu i Siergiej Ławrow.

Siergiej Ławrow i Władimir Putin / SEAN GALLUP / POOL / PAP/EPA

Anton Siłuanow pozostanie ministrem finansów Rosji, choć stracił stanowisko pierwszego wicepremiera. Jego miejsce zajął Andriej Belousow, który był ekonomicznym doradcą Putina od 2013 roku.

Ministrem Energii pozostał Aleksandr Nowak, a ministrem rolnictwa Dmitriw Patruszew.

Zmiany za to nastąpiły w resortach: kultury, sportu, oświaty oraz zdrowia.

Dymisja Miedwiediewa i wewnętrzny konflikt

Poprzedni premier, Dmitrij Miedwiediew, podał się wraz z rządem do dymisji 15 stycznia. Tego samego dnia Putin zaproponował Miszustinowi stanowisko premiera. 53-letni Miszustin od 2010 roku stał na czele Federalnej Służby Podatkowej (FNS). Media w Rosji oceniają go jako dobrego menadżera i wróżą mu rolę premiera-technokraty.

Według amerykańskiego magazynu "Forbes", przyczyną odsunięcia Miedwiediewa może być niezadowolenie Putina z realizacji jego dekretów wyznaczających cele rozwoju kraju.

Jak twierdzi natomiast cytowane przez portal Meduza źródło w prezydenckiej administracji, Miedwiediew rywalizował w ostatnim okresie z wiceszefem administracji Siergiejem Kirijenką o wpływ na politykę wewnętrzną Rosji.

Miedwiediew ma pozostać szefem partii Jedna Rosja

Według dziennika "Kommiersant", mimo pożegnania z funkcją szefa rządu, Dmitrij Miedwiediew pozostanie przewodniczącym rządzącej partii Jedna Rosja. Ma również zostać - zgodnie z zapowiedzią Władimira Putina - wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Rosji, na czele której stoi prezydent.

Tę przyszłą funkcję Miedwiediewa rosyjski parlamentarzysta Władimir Dżabarow porównał do stanowiska wiceprezydenta. Nie jest jednak jasne, jakie będą kompetencje wiceszefa rady.

Dmitrij Miedwiediew premierem był przez osiem lat, a wcześniej - w latach 2008-12 - był prezydentem Rosji. Po zakończeniu jego kadencji na Kreml po czteroletniej przerwie powrócił Władimir Putin, który za prezydentury Miedwiediewa był premierem.

Duma Państwowa poparła Miszutina

Już w czwartek 16 stycznia Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, wyraziła zgodę na mianowanie nowym premierem Rosji Michaiła Miszustina. Za kandydaturą Miszustina opowiedziało się 383 deputowanych spośród obecnych na sali 424. Wstrzymało się 41 posłów. Nikt nie głosował przeciwko, co wcześniej nigdy się nie zdarzało.

Putin chce zmienić konstytucję

Informację o podaniu się Dmitrija Miedwiediewa i jego rządu do dymisji przekazano krótko po dorocznym orędziu Władimira Putina do parlamentu, w którym rosyjski prezydent zaproponował wprowadzenie do obecnej konstytucji zmian.

Wśród propozycji jest wzmocnienie statusu Rady Państwowej - organu doradczego złożonego z szefów regionów, ograniczenie liczby kadencji prezydenckich do dwóch czy nadanie niższej izbie parlamentu prawa do zatwierdzania kandydatury premiera.

Jeszcze tego samego dnia służby prasowe Kremla poinformowały o powołaniu przez Putina grupy roboczej, która ma zająć się przedstawionymi przez niego propozycjami zmian w konstytucji. W skład grupy wchodzi kilkadziesiąt osób: przedstawiciele obu izb rosyjskiego parlamentu i innych organów władzy, w tym władz regionalnych, działacze rozmaitych organizacji społecznych i przedstawiciele świata kultury.