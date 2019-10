43,6 procent głosów i 239 mandatów poselskich: Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne 2019, zyskując samodzielną większość w Sejmie - takie wyniki przynosi sondaż exit poll przygotowany przez Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych. Według tego badania, Koalicję Obywatelską poparło 27,4 procent głosujących, a trzecią polityczną siłą w Sejmie będzie Lewica, która uzyskała poparcie 11,9 procent wyborców. Swoich posłów wprowadzą do parlamentu również PSL-Koalicja Polska z poparciem na poziomie 9,6 procent oraz Konfederacja, na którą zagłosowało 6,4 procent wyborców. Frekwencja - jak wynika z badania - była rekordowa: wyniosła 61,1 procent! Zapraszamy na relację na żywo z Wieczoru Wyborczego!

21:39 GRZEGORZ SCHETYNA

"Wierząc w zwycięstwo w Senacie, chciałbym powiedzieć, że to jest jedyna droga: dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę też powiedzieć, że wszystko jest przed nami: wybory prezydenckie - i tam też będziemy gotowi i te wybory wygramy - to jest nasza obietnica" - mówił lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów parlamentarnych.



Dodał, że chciałby przekazać "tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie, o dominacji, którzy chcą układać państwo tak, by w nim dobrze było tylko im: nie będzie Budapesztu w Warszawie!".



21:35

Jarosław Kaczyński: Zaczynamy nowy etap. Mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem.



Cytat Krótko mówiąc: kończymy pewien etap, zaczynamy nowy. Wcale nie łatwiejszy, może trudniejszy. Ale mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem. Jarosław Kaczyński

21:31

Zobaczcie relację reportera RMF FM Pawła Balinowskiego ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości!



Paweł Balinowski ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości RMF24

21:25

Mateusz Morawiecki: Te 7,5-8 milionów Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem.

Cytat Te 7,5-8 milionów Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu, Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna. (...) Ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny, społeczny mandat (...) Mimo tych wielu przeciwności - wiatr nam wiał w oczy przez cztery lata, droga z plecakiem kamieni pod górę, kręta droga pod górę - a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego. Mateusz Morawiecki

21:18 GRZEGORZ SCHETYNA po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów:

Grzegorz Schetyna: Nie będzie Budapesztu w Warszawie!



Cytat To były trudne cztery lata, to nie była równa walka, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody. (...) Będziemy się starać, by dobrze współpracować w Sejmie i Senacie, współpraca ugrupowań opozycyjnych to jedyna droga. (...) Nie będzie Budapesztu w Warszawie! Grzegorz Schetyna

21:18 JAROSŁAW KACZYŃSKI po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów:

Jarosław Kaczyński: Poważna część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać.

Cytat Mamy powody do radości, bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała także dobra zmiana. Ale jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, o czym mówiliśmy, ale także nad tym, co się nie udawało - i to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać - mimo przecież zupełnie ewidentnych i oczywistych osiągnięć Jarosław Kaczyński

21:08

Oto wyniki wyborów parlamentarnych 2019 według sondażu exit poll:



/ RMF FM /

21:07 REKORD FREKWENCJI!

Aż 61,1 procent uprawnionych do głosowania Polaków oddało głosy w wyborach parlamentarnych 2019! To absolutny rekord frekwencji!



21:04

Zapraszamy na transmisję ze sztabów wyborczych ogólnopolskich komitetów wyborczych:



21:00 WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2019 wg SONDAŻU EXIT POLL:

Prawo i Sprawiedliwość: 43,6 procent i 239 mandatów

Koalicja Obywatelska: 27,4 procent i 130 mandatów

Lewica: 11,9 procent i 43 mandaty

PSL-Koalicja Polska: 9,6 procent i 34 mandaty

Konfederacja Wolność i Niepodległość: 6,4 procent i 13 mandatów

Takie są - według sondażu Ipsos dla TVN, TVP i Polsatu - wyniki wyborów parlamentarnych 2019!





/ RMF FM /

20:50

Dokładnie 10 minut dzieli nas od zamknięcia lokali wyborczych i tym samym zakończenia głosowania w wyborach parlamentarnych 2019!



20:31

Dziennikarze RMF FM zameldowali się już w sztabach wyborczych wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Ich relacje usłyszycie w Faktach RMF FM!



20:26

Do godziny 18:30 Państwowa Komisja Wyborcza nie otrzymała sygnałów, które świadczyłyby o konieczności przedłużenia ciszy wyborczej - taka informacja przekazana została na konferencji prasowej PKW.

Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, cisza wyborcza zakończy się o 21:00 - i właśnie wtedy przedstawimy Wam pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2019!

20:01 ZAPRASZAMY na WIECZÓR WYBORCZY w RMF FM i na RMF 24!

Wybory parlamentarne 2019 powoli dobiegają końca: niespełna godzina dzieli nas od zamknięcia lokali wyborczych!

Kiedy to nastąpi, w RMF FM i na RMF 24 przedstawimy Wam wyniki sondażu exit poll, uwzględniające procentowe poparcie dla poszczególnych komitetów oraz podział mandatów w Sejmie!

W trakcie Wieczoru Wyborczego wraz z reporterami RMF FM zaprosimy Was na relacje prosto ze sztabów wyborczych, zaprezentujemy pierwsze gorące komentarze i pokusimy się o prognozy na przyszłość.

W tej chwili natomiast najważniejsza informacja dotyczy frekwencji: według najnowszych danych Państwowej Komisji Wyborczej, do godziny 17:00 głosy oddało w wyborach parlamentarnych 2019 aż 45,94 procent uprawnionych do głosowania!

Dla porównania: cztery lata temu o tej porze było to 38,97 procent - a to oznacza wzrost aż o niemal 7 procent!

Wybory parlamentarne 2019: Kolejka-gigant w Berlinie! EWA /Gorąca Linia RMF FM

Wybory parlamentarne 2019: Kolejka w Kopenhadze Gorąca Linia RMF FM /