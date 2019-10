Wśród mieszkańców wsi PiS uzyskał 56,2 proc. poparcia, KO - 16,7 proc. - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. Z kolei w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców KO uzyskała 41,1 proc., zaś PiS - 26,9 proc.

Wyniki sondażowe wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne 2019 / PAP/Tomasz Gzell /

​Podział mandatów w Sejmie. Wyniki exit poll Wybory parlamentarne – wg sondażu Ipsos – wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 43,6 proc. poparcia. Druga jest Koalicja Obywatelska z 27,4 proc. głosów. Ale do Sejmu wejdzie w sumie pięć ugrupowań. Do wyborów poszło 61,1 proc. uprawnionych do głosowania. Wstępnie podział mandatów w Sejmie... czytaj więcej

Według danych sondażowych wśród mieszkańców wsi trzecie miejsce zajął PSL z wynikiem 12,3 proc., a kolejne SLD - 7,5 proc. i Konfederacja 6,0 proc.

Natomiast w największych miastach trzecie miejsce przypadło - według sondażu - SLD - 19,2 proc., zaś czwarte Konfederacji - 6,3 proc. W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców PSL uzyskało 6,0 proc.



Koalicja Obywatelska - jak wykazał sondaż - wygrała z PiS również w miastach liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców. Na KO głosowało tam 39,3 proc. wyborców, na PiS 32,6 proc., na SLD - 14,4 proc., na Konfederację 7,5 proc., zaś na PSL 5,6 proc.



PiS natomiast wygrało w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz w miastach liczących od 51 do 200 tys. mieszkańców. W grupie tych pierwszych miast PiS uzyskało 41,7 proc., KO - 28,2 proc., SLD - 12,2 proc., PSL - 10,4 proc., a Konfederacja - 6,4 proc. Natomiast w drugiej grupie miast, PiS - 38,3 proc., KO - 32,2 proc., SLD - 13,7 proc., PSL - 7,6 proc., zaś Konfederacja - 7,1 proc.



Z tych sondażowych wyników wynika więc, że SLD największe poparcie uzyskał w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, PSL na wsiach, zaś Konfederacja w miastach w przedziale od 201 do 500 tys. mieszkańców.

Przypomnijmy, że z sondażu Ipsos wynika, że w wyborach parlamentarnych PiS wygrał w czternastu województwach, KO - w dwóch. Największym poparciem PiS cieszył się na Podkarpaciu, gdzie zdobył 62,1 proc. głosów, najmniejszym - w woj. lubuskim, gdzie uzyskał wynik 31,9 proc. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>