Protest rolników w Warszawie to jeden z tematów środy. Żądają oni m.in. zmiany organizacji handlu w Polsce. Informowaliśmy też o szefach służb, którzy zareagowali na zeznania oskarżonego w aferze reprywatyzacyjnej. Mariusz Kamiński, jego zastępca Maciej Wąsik i szef CBA Ernest Bejda zaprzeczają, że byli zaangażowani w skandal. Znów głośno było o Stowarzyszeniu Wiosna, organizującego akcję Szlachetna Paczka. Jej zarząd podał się do dymisji po odwołaniu ze stanowiska prezes Joanny Sadzik i wybraniu na jej miejsce ks. Grzegorza Babiarza - ustalili dziennikarze RMF FM. Co jeszcze się działo? To nasze podsumowanie dnia.

Protest rolników w Warszawie

Rolnicy zrzeszeni w AGROunii protestowali w Warszawie. Domagali się zmiany organizacji handlu w Polsce i uwzględniania przez rząd interesu polskich gospodarstw rodzinnych w polityce zagranicznej. Sprzeciwiają się też m.in. nieskutecznej walce z afrykańskim pomorem świń, czyli ASF.



Protest rolników w Warszawie Michał Dukaczewski /RMF FM

Minister rolnictwa o proteście rolników: Nie mam złudzeń

Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że protest rolników w Warszawie to realizacja projektu politycznego, który ma stworzyć organizację mocniejszą niż wszystkie partie polityczne w Polsce.



Sawicki o proteście rolników: Źle adresowany

"Dzisiejszy protest był w mojej ocenie protestem przez pana Kołodziejczaka (lidera AGROunii - przyp. red.) źle adresowanym" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Sawicki, były minister rolnictwa. "Raczej ten protest powinien być na Nowogrodzkiej, albo w Alejach Ujazdowskich, albo na ul. Świętokrzyskiej, przed ministrem finansów" - dodał.

Szefowie służb reagują na zeznania oskarżonego w aferze reprywatyzacyjnej

Minister koordynator specsłużb Mariusz Kamiński, jego zastępca Maciej Wąsik i szef CBA Ernest Bejda zaprzeczają, że byli zaangażowani w aferę reprywatyzacyjną w stolicy. Ich wspólne oświadczenie jest reakcją na zeznania, jakie kilka dni temu złożył przed komisją weryfikacyjną oskarżony w aferze reprywatyzacyjnej mec. Robert Nowaczyk.

Szefowie służb podkreślili m.in., że "osoby - którym przedstawiono zarzuty karne w sprawach, które spowodowały ogromne krzywdy ludzkie i straty w mieniu publicznym wielkich rozmiarów - kreują, korzystając z prawa do obrony, obraz wydarzeń sprzeczny z prawdą i oczywistymi faktami".

"To właśnie zatrzymany przez CBA Jakub R. jest inicjatorem pomówień pod naszym adresem" - napisali.

Zauważyli również, że sposób przedstawiania informacji, na jaki podczas przesłuchania przez komisję weryfikacyjną zdecydował się mec. Nowaczyk, czyli przekazywanie informacji "ze słyszenia" - a chodziło w tym wypadku o rzekome opowieści Jakuba R. - chroni adwokata przed ewentualną odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Mariusz Kamiński (L) i Ernest Bejda / Radek Pietruszka / PAP

Słowne przepychanki przed komisją VAT-owską: Były wiceminister finansów kontra szef komisji

Komisja śledcza ds. VAT odrzuciła wniosek byłego wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza o wyłączenie ze środowego przesłuchania szefa komisji Marcina Horały (PiS). Pełnomocnik byłego wiceministra tłumaczył, że istnieje podejrzenie, że przewodniczący nie jest bezstronny.



Adam Glapiński komentuje ujawnienie i ograniczenie zarobków w NBP. Chce rozmawiać z prezydentem

Ustawa o ujawnieniu i ograniczeniu zarobków powinna dotyczyć nie tylko Narodowego Banku Polskiego, ale także innych instytucji jak np. Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny - oświadczył prezes NBP Adam Glapiński, komentując na konferencji prasowej projekt ustawy o NBP, którym zajmuje się obecnie Sejm.

Glapiński przyznał ponadto, że w nowelizacji znajduje się przepis, który dla pracowników NBP wyższego szczebla "jest szczególnie dyskomfortowy". Chodzi o konieczność ujawniania nie tylko zarobków, ale i oświadczeń majątkowych.

Trzęsienie ziemi w Stowarzyszeniu Wiosna. W geście protestu cały zarząd podał się do dymisji

Była prezes Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik / Jacek Bednarczyk / PAP

Zarząd Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję Szlachetna Paczka, podał się do dymisji po odwołaniu ze stanowiska prezes Joanny Sadzik i wybraniu na jej miejsce ks. Grzegorza Babiarza, bliskiego znajomego ks. Jacka Stryczka - ustalili dziennikarze RMF FM. Jak się okazuje, nowe władze Stowarzyszenia nie spodziewały się po nieoczekiwanych zmianach w zarządzie tak dużego oporu ze strony wolontariuszy i wszystkich związanych ze Szlachetną Paczką.

Ktoś podrzucił ciało mężczyzny pod szpital przy Szaserów w Warszawie

Stołeczna policja szuka osób, które w nocy z wtorku na środę porzuciły na terenie szpitala przy ul. Szaserów mężczyznę: trwa ustalanie, czy już wtedy był martwy, czy zmarł po porzuceniu w okolicach szpitala. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na ciele mężczyzny odkryto wiele ran - śledczy nie chcą jednak ujawniać, w jaki sposób powstały: czy były to obrażenia od jakiegoś ostrego narzędzia, czy może od broni palnej.

Mężczyzna został wypisany ze szpitala, zmarł kilka godzin później. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 63-letniego mężczyzny, którego - mimo złego stanu zdrowia - wypisano z oddziałów ratunkowych dwóch szpitali na Podkarpaciu. Mężczyzna zmarł kilkanaście godzin później.



Zarzuty dla Piotra Rybaka

Policja postawiała zarzuty Piotrowi Rybakowi w związku z wydarzeniami w czasie uroczystości wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Oprócz Rybak podobny zarzut usłyszał jeszcze jeden z demonstrantów.

Historyczny moment. Ambasadorowie NATO podpisali protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu

Ambasadorowie 29 państw NATO podpisali w środę w Brukseli protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu. Stało się to możliwe dzięki porozumienie, jakie kraj ten zawarł z Grecją, co zakończyło wieloletni spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki.



Szumowski: Za trzy miesiące powinniśmy mieć całodobową infolinię NFZ-u

Szumowski: Infolinia NFZ działa od 8:00 do 16:00. Można się tam dowiedzieć, gdzie jest najbliższa nocna pomoc lekarska Karolina Bereza, RMF FM

"Za trzy miesiące powinniśmy mieć całodobową infolinię NFZ-u, gdzie o 1:30 w nocy jak się obudzimy z potężnym bólem głowy, to możemy się dowiedzieć, gdzie pójść. Po drugie, często są ogromne różnice w dostępie do świadczeń, kolejek. Pacjent może się dowiedzieć, gdzie najszybciej może mieć wymieniony staw biodrowy" - zapewnił w Porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Szumowski. Minister zdrowia przyznał, że w tej chwili trwa przetarg na całodobową obsługę infolinii NFZ, która obecnie funkcjonuje od 8 do 16.



Ekspert o cyberbezpieczeństwie: Świat idzie do przodu, my się po prostu cofamy

"Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to tylko wycinek całości, nas interesuje budowanie cyberbezpieczeństwa w warunkach pokojowych, a tu planów i koncepcji brakuje" - podkreśla w rozmowie z RMF FM były szef Agencji Wywiadu i ekspert Fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii Grzegorz Małecki. Powstanie tego typu wojsk zapowiedział wczoraj szef MON - jak podkreśla Małecki - potrzeba jednak dużo więcej, by chronić polską cyberprzestrzeń.



Pijany wsiadł za kółko, zginęły dwie osoby. Areszt dla sprawcy wypadku w Orzechówku

Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie po pijanemu śmiertelnego wypadku w miejscowości Orzechówek w Łódzkiem. Zginęły tam dwie osoby, a pięć trafiło do szpitala.



Spotkanie z Kim Dzong Unem i budowa muru tematami orędzia Trumpa o stanie państwa

Prezydent Donald Trump wygłosił we wtorek w Kongresie USA doroczne orędzie o stanie państwa. Jak podkreślił, porządek jego wystąpienia nie jest podyktowany logiką partyjną, ale interesami narodu. "Apeluję, byście wybrali wielkość Ameryki" - powiedział.



Komendant z Caracas w rozmowie z RMF FM: Otrzymywałem rozkazy represjonowania protestujących

Specjalny wysłannik RMF FM do Wenezueli Patryk Michalski rozmawiał z wenezuelskim policjantem, który dostawał rozkazy represjonowania protestujących. To jeden z komendantów w Caracas, który służy w policji od 25 lat. Przyznaje, że podobnie jak wielu funkcjonariuszy czeka na upadek reżimu.

Ogłoszono nominacje do Orłów

Znamy tytuły filmów, które powalczą o Polskie Nagrody Filmowe Orły 2019. Wręczenie statuetek zaplanowano na 25 marca.

Kontrowersje wokół aktywności Timmermansa w sieci

Frans Timmermans zapomniał, że jest unijnym komisarzem odpowiedzialnym za kwestię praworządności? Na swoim profilu na Twitterze przedstawia się wyłącznie jako kandydat socjaldemokratów na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Nowe wytyczne KE w sprawie standardów etycznych dla komisarzy biorących udział w wyborach nakazują rozdzielenie tych funkcji na portalach społecznościowych.

Stan Borys w stanie ciężkim trafił do szpitala

Polski artysta niespodziewanie trafił do szpitala. Wokalista przez wiele godzin przebywał na OIOMIE, według lekarzy najważniejsze będą najbliższe dni.



Rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

30 lat temu, 6 lutego 1989 r., w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Porozumienia między Solidarnością, a ówczesną władzą zostały podpisane 5 kwietnia 1989 roku. Wpłynęły na upadek systemu komunistycznego i w Polsce i w dalszej perspektywie, również w Europie Środkowo-Wschodniej.

Plusy i minusy Okrągłego Stołu

"Czesław Kiszczak dzięki swym zagrywkom uzyskał bezkarność dla komunistów. ‘Miękkie lądowanie’ uzyskali także wszyscy odpowiedzialni za zniszczenie polskiej gospodarki i doprowadzenie kraju do granicy bankructwa. Wielu z nich przeszło transformację z kacyków partyjnych w biznesmenów bądź w ‘autorytety moralne’. I to oni do dzisiaj pouczają nas, co mamy robić i jak mamy myśleć" - pisze w felietonie na RMF24 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

