"Dzisiejszy protest był w mojej ocenie protestem przez pana Kołodziejczaka (lidera AGROunii - przyp. red.) źle adresowanym" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marek Sawicki, były minister rolnictwa. "Raczej ten protest powinien być na Nowogrodzkiej, albo w Alejach Ujazdowskich, albo na ul. Świętokrzyskiej, przed ministrem finansów" - dodał.

Dobrze byłoby, żeby minister rolnictwa już nie zapowiadał, że będzie tworzył kolejne gremium i kolejną grupę porozumiewawczą, tylko żeby z tymi organizacjami (zrzeszającymi protestujących rolników - przyp. red.) usiadł. Nie rozwiąże niczego sam Ardanowski, jeśli w te sprawy nie włączy się minister finansów - mówił w RMF FM Sawicki. Odwołanie ministra Ardanowskiego nic nie zmieni. Po dwóch latach nieudacznictwa i nicnierobienia przez ministra Jurgiela rzeczywiście minister Ardanowski ma trudną sytuację - ocenił.





Marcin Zaborski, RMF FM: Były minister rolnictwa Marek Sawicki z PSL, dobry wieczór.



Marek Sawicki: Dobry wieczór. Choć nie dla wszystkich dobry.





Z kim pan dzisiaj trzyma? Z rolnikami czy z ministrem rolnictwa?



Uważam, że wszyscy powinni trzymać ze sobą - a więc i rolnicy, i minister rolnictwa, bo jeśli te środowiska zaczną ze sobą walczyć, to nic dobrego z tego nie wyjdzie...



No tak, ale mówi pan to jako były minister rolnictwa, a gdy pan był ministrem, a premierem Ewa Kopacz, to o protestach na drogach mówiła twardo: "Nie pozwolę na łamanie prawa. Drugiej Samoobrony nie będzie". Zupełnie tak, jak dziś mówi minister Ardanowski.



Myślę, że nie do końca, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że dzisiejszy protest był w mojej ocenie protestem przez pana Kołodziejczaka źle adresowanym, bo sam Kołodziejczak rano w jednym z mediów powiedział, że idą do osoby ostatniej, która mogłaby rolnikom pomóc. Więc ja go wysyłam...



Tak, przyszli przed Pałac Prezydencki i mówili, że to jest ostatnia nadzieja dla nich.



Idą do ostatniej osoby. Ja bym go wysłał do pierwszej osoby i raczej ten protest powinien być na Nowogrodzkiej albo ewentualnie Alejach Ujazdowskich albo na ul. Świętokrzyskiej przed ministrem finansów.



A pamięta pan, co pan mówił rolnikom, kiedy był pan ministrem rolnictwa i oni blokowali drogi, protestowali? "Niech protestują nawet 3 miesiące, ja się nie ugnę, ja nie ustąpię". Prosił pan, żeby protestujący rolnicy nie utrudniali życia mieszkańcom, bo to nie ich sprawa.

Nie ma pan racji, o to, żeby nie utrudniali życia prosiłem, ale nawet wtedy, gdy był ten słynny wjazd na Warszawę, to ci rolnicy z tego protestu, wtedy byli u mnie w ministerstwie rolnictwa i wtedy żeśmy w ministerstwie rolnictwa rozmawiali, i to uczestnicy tego protestu...



Tak, ale wtedy pan mówił, że mogą blokować 3 miesiące, a pan się nie ugnie i nie da im pieniędzy, o które proszą.



Ale przecież z nimi rozmawiałem...



Nie mówię, że pan nie rozmawiał.



... i wtedy nie była kwestia wyłącznie pieniędzy. Wtedy mieliśmy (do czynienia - przyp. red.) także z bardzo mocnym protestem politycznym, w które była zaangażowana Solidarność Rolników Indywidualnych...



Dzisiaj minister też mówi, że to jest protest polityczny.



... dziś rolników indywidualnych nie ma. Dziś jest tam OPZZ i dzisiaj jest unia owocowa i myślę, że dobrze byłoby, żeby jednak minister rolnictwa już nie zapowiadał, że będzie tworzył kolejne gremium i kolejną grupę porozumiewawczą, tylko żeby z tymi organizacjami usiadł. Ale nie rozwiąże niczego sam Ardanowski, jeśli w te sprawy nie włączy się minister finansów. Bo dzisiaj...



Będziecie się domagać odwołania ministra rolnictwa?



To jest domena PO. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że odwołanie ministra Ardanowskiego nic nie zmieni, bo...



Czyli PSL nie dołączy do ewentualnego wniosku Platformy w tej sprawie?



.... po dwóch latach nieudacznictwa i nicnierobienia przez ministra Jurgiela rzeczywiście minister Ardanowski ma trudną sytuację. Kazano mu odwołać zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii, specjalistę Jażdzewskiego, dziś audytorzy nie wiem, z kim tam rozmawiają, ale naprawdę nie widzę partnerów. Dziś także pan Kołodziejczak domagał się odwołania Głównego Lekarza Weterynarii, a przed programem dzwonił do mnie rolnik spod Ostrowi Mazowieckiej, który na jutro miał sprzedawać już gotowe do uboju wolce w Kosowie Lackim, i dostał informację, że Kosów wstrzymuje skup, dlatego że nie ma gdzie sprzedać tej wołowiny.

Pytanie padło, proszę o odpowiedź. Czy PSL nie będzie popierało wniosku o odwołanie ministra rolnictwa, jeśli Platforma taki złoży formalnie w Sejmie?



Będziemy popierać wniosek o dofinansowanie inspekcji weterynaryjnej i to na poziomie co najmniej 350 milionów rocznie, a nie odwołanie ministra Ardanowskiego, bo sama rotacja ministrów niczego nie zmienia.



Rozmawiacie z szefem Agro Unii Michałem Kołodziejczakiem, który organizuje te protesty?



Nie, nie rozmawiamy. Kołodziejczak wręcz występował przeciwko PSL-owi. Przypominam sobie jedno ze spotkań otwartych w trakcie kampanii samorządowej prezesa Kosiniaka-Kamysza w województwie łódzkim. Tam Kołodziejczak protestował przeciwko opozycji, co pierwszy raz się zdarzyło - że związki zawodowe nie protestują przeciwko rządzącym, tylko opozycji.



Szef Agro Unii mówił w tym studiu, że przychodzą do niego politycy z różnych partii i proponują miejsce na listach wyborczych jemu i jego ludziom. PSL nie puka do drzwi Agro Unii...



Nie więc informuję, że nie, a jeśli tak - to niech Kołodziejczak powie, kto z PSL-u ewentualnie u niego był i o tym rozmawiał. Ja osobiście kibicuję panu Kołodziejczakowi, choć z pewnymi elementami jego postulatów się nie zgadzam, bo jeśli pan Kołodziejczak dzisiaj mówi, że trzeba zablokować import żywności do Polski - import żywności do kraju, w którym 35 procent produkcji jest eksportowana netto, gdzie 80 procent wołowiny to jest eksport, a nie produkcja na kraj, gdzie ponad 50 procent drobiu to jest eksport... Jeśli on chce zablokować import żywności do Polski, ten marginalny import żywności do Polski, to znaczy, że on się domaga zablokowania eksportu z Polski żywności nie tylko do Europy, ale na cały świat.

