Wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego miała charakter oceny, a nie stwierdzenia faktu – orzekł Sąd Okręgowy w Krakowie, uzasadniając oddalenie wniosku prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego złożonego w trybie wyborczym przeciwko szefowi rządu. Sąd orzekł też, że wnioskodawca KWW Jacka Majchrowskiego Obywatelski Kraków i uczestnik, czyli Jacek Majchrowski, ponoszą koszty postępowania sprawy. Wyrok nie jest prawomocny.

Sędzia Agnieszka Włodyga w Sądzie Okręgowym w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Adwokat Jacka Majchrowskiego Robert Morawski powiedział dziennikarzom, że ostateczną decyzję ws apelacji podejmie sam Majchrowski - po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia. Decyzję prezydent Krakowa musi podjąć do godz.12. w sobotę.

Na temat postanowienia sądu wypowiedziała się kandydatka na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann. Uznała, że postępowanie jest "bardzo sprawiedliwe społecznie, bo to rząd PiS zwrócił uwagę na problem czystego powietrza w skali kraju" i że "przyjmuje z dużą satysfakcją".

To dopiero rząd Mateusza Morawieckiego zwrócił uwagę na problem czystego powietrza w skali kraju. Dał ogromne pieniądze i napisał ogromny program, który ma pomóc w walce (ze smogiem) nie pojedynczym, lokalnym organizacjom (...), tylko to jest działanie na szczeblu państwowym, które - mam nadzieję - w przeciągu dwóch, trzech lat doprowadzi do tego, że będziemy oddychać czystym powietrzem - podkreśliła posłanka PiS.

Zaczął się sezon grzewczy, normy powietrza przekroczone wielo-, wielokrotnie. Przed nami bardzo trudne pół roku, tych dni wietrznych pewnie nie będzie tak dużo i za chwilę wrócimy do przekroczenia 300, 400, 500 proc. To pokazuje, że bardzo dużo pracy przed nami - zauważyła kandydatka na prezydenta Krakowa.

Pozew przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dotyczył słów szefa rządu, które padły 14 października w czasie konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie.

Wówczas Morawiecki powiedział, że jeśli prezydentem Krakowa zostanie kandydatka PiS, to jeśli chodzi o walkę o czyste powietrze, będzie można działać dużo szybciej. Zaznaczył także, że "poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem, nie zrobili nic lub prawie nic" w walce ze smogiem.

Przekonywał, że tylko Małgorzata Wassermann gwarantuje skuteczną walkę ze smogiem.

Na wypowiedź szefa rządu natychmiast zareagowali przedstawiciele krakowskiego magistratu. Wydano oficjalny komunikat, w którym podkreślano, że "walka o czyste powietrze trwa. Za jego złą jakość - zwłaszcza w okresie zimowym - odpowiadają przede wszystkim przestarzałe piece węglowe, w pozbyciu się których miasto od lat pomaga mieszkańcom, udzielając finansowego wsparcia (...)".

Na słowa szefa rządu zareagował także Marcin Mikos z komitetu wyborczego Jacka Majchrowskiego, podkreślając, że ta wypowiedź to wyborcze kłamstwo.

Pierwsza tura wyborów samorządowych nie wyłoniła prezydenta Krakowa. W drugiej zmierzy się Jacek Majchrowski i Małgorzata Wassermann. Według oficjalnych danych Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, obecny prezydent zdobył 45,84 proc. poparcia, a kandydatka Zjednoczonej Prawicy Małgorzata Wassermann - 31,88 proc. Oznacza to, że poparcie dla Majchrowskiego wzrosło o 2,14 proc. w stosunku do ogłoszonych w niedzielę wieczorem wstępnych wyników (43,7 proc.) sondażu exit poll, a dla Wassermann spadło o 1,72 proc.

(j.)