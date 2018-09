Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie uchwały KRS, dotyczącej powołania do Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Wojciecha Sycha. NSA uznał wczoraj dwa wnioski o zabezpieczenie, złożone przez kandydatów odrzuconych przez KRS w związku z zamiarem odwołania się od uchwały.

Zdjęcie ilustracyjne / Kuba Kaługa / RMF FM

Jeśli skarżący wnosili o zablokowanie nominowania sędziego Sycha, prezydent Duda nie będzie mógł powołać go do Sądu Najwyższego przed rozpatrzeniem zapowiadanych dopiero odwołań przez KRS. Nie wiadomo jednak, czy prezydent się do tego zastosuje, bo podobne postanowienie samego Sądu Najwyższego Andrzej Duda zignorował.

Co przy tym istotne, NSA rozpatrywał wczoraj kilka podobnych wniosków, uznał jednak tylko dwa, dotyczące powołania sędziego na wakat w Izbie Karnej, bo to stanowisko istniało przed wejściem w życie reformy.

Sąd odrzucił natomiast wnioski o zatrzymanie procedury powoływania sędziów Izby Karnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej - prawdopodobnie dlatego, że przed wejściem reformy w życie nie istniały, zatem nie można mówić o zapełnieniu istniejących, a raczej stworzeniu wakatów przez reformę.

Więcej szczegółów postanowień NSA poznamy w najbliższym czasie.

(ph)