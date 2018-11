Dwa nowe śmigłowce S-70i Black Hawk zostały przekazane polskiej policji. Nie była to jedyna wiadomość dotycząca mundurowych, która dziś obiegła media. Reporterzy RMF FM dowiedzieli się, że Jarosław Szymczyk polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie karygodnych wypowiedzi szefa wojewódzkiej policji w Białymstoku. Przypomnijmy, komendant Kołnierowicz wzywał do pisania anonimów na posłankę PO, która sygnalizowała nieprawidłowości w funkcjonowaniu podlaskiej policji. Piątek był też dniem, w którym - za sprawą artykuł Grzegorza Jasińskiego - rozpoczęła się gorąca debata na temat przyszłości Polskiej Akademii Nauk. Specjalnie dla was zebraliśmy najważniejsze informacje dnia.

Policja dostała dwa nowe śmigłowce Black Hawk. Premier: Pamiętam taki film "Błękitny grom"...

Dwa nowe śmigłowce S-70i Black Hawk zostały przekazane polskiej policji. "Nigdy wcześniej policja nie dostała nowych śmigłowców. Zwykle były to helikoptery wykorzystywane wcześniej na potrzeby innych formacji, przede wszystkim wojska" - podkreślał podczas uroczystości na lotnisku na warszawskim Bemowie premier Mateusz Morawiecki.

"Pamiętam taki film w latach 80.: ‘Błękitny grom’. Tam na potrzeby tego filmu prezentowany był helikopter, który był bardzo bogaty w najróżniejsze sprzęty, chyba wykraczający poza ówczesne czasy. Cieszę się, że te śmigłowce, które dzisiaj policja otrzymuje, są bardzo nowoczesnymi, naszpikowanymi elektroniką, współczesnymi technologiami maszynami, które na pewno podniosą bezpieczeństwo Polaków" - mówił szef rządu.

Szef MSWiA Joachim Brudziński zapowiedział natomiast, że trzy kolejne Black Hawki mogą trafić do polskiej policji w przyszłym roku: pierwszy być może już w marcu.

Będzie postępowanie ws. karygodnych wypowiedzi komendanta podlaskiej policji

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk reaguje na wywiad, którego komendant podlaskiej policji udzielił Radiu 5 - dowiedzieli się reporterzy śledczy RMF FM. Daniel Kołnierowicz wzywał w nim do pisania anonimów na posłankę PO, która sygnalizowała nieprawidłowości w funkcjonowaniu podlaskiej policji.



Na antenie Radia 5 komendant Kołnierowicz stwierdził, że "jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, to może ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej. O majątku, o podróżach służbowych, o dotychczasowej działalności"



Jest zgoda na sprzedaż Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS. Za 655 mln dolarów

Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS, czyli wyrzutni rakiet zdolnych razić cele w odległości do 300 km.

"To duży krok w stronę finalizacji tego przełomowego dla Wojska Polskiego kontraktu" - zaznaczył na Twitterze szef polskiego MON Mariusz Błaszczak.

Teraz Kongres USA ma 15 dni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń - to jednak, zdaniem byłego wiceszefa MON i posła sejmowej komisji obrony Bartosza Kownackiego, mało prawdopodobne.

Kownacki ocenia również, że najpewniej system zostanie rozlokowany na ścianie wschodniej.

Spór o przyszłość polskiej nauki pod lupą dziennikarza RMF FM

W Polskiej Akademii Nauk od lat narasta spór na temat przyszłości tej instytucji. W RMF FM oddajemy głos obu stronom sporu. Nasz dziennikarz Grzegorz Jasiński rozmawiał z prof. Jerzym Duszyńskim, prezesem PAN, wybranym ostatnio na drugą kadencję, który dąży do połączenia autonomicznych do tej pory instytutów badawczych w jedną, centralnie nadzorowaną strukturę oraz z prof. Jackiem Koronackim, dyrektorem Instytutu Podstaw Informatyki PAN, dla którego narzucenie zewnętrznego nadzoru tylko skomplikuje ich działalność, nie przynosząc żadnych konkretnych korzyści. W tle tego sporu są kontrowersje wokół zmiany interpretacji przepisów ustawy kominowej.



Ryszard Petru: Chcemy walczyć o zniesienie zakazu handlu w niedziele

Tworzę nowe ugrupowanie, która stawia na gospodarkę. Chcemy walczyć o zniesienie zakazu handlu w niedziele - zapowiedział przewodniczący partii Teraz Ryszard Petru. Dostrzegam miejsce na scenie politycznej po Nowoczesnej. Tworzę ugrupowanie, które stawia na gospodarkę i kwestie społeczne - podkreślał gość Porannej rozmowy w RMF FM. Ryszard Petru zapowiedział, że partia Teraz będzie walczyć o zniesienie zakazu handlu w niedziele.



Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o KNF

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego - poinformowała Kancelaria Prezydenta. W ustawie jest artykuł umożliwiający przejmowanie przez banki innych banków znajdujących się w kłopotach.

Najwięcej kontrowersji w związku z tą ustawą wzbudzała jedna z poprawek, zgłoszonych w drugim czytaniu w Sejmie. Zakładała, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego w Prawie bankowym poziomu albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia Komisja Nadzoru Finansowego "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego", jeżeli nie zagrozi to bezpieczeństwu środków gromadzonych na rachunkach w banku przejmującym.

Piotr Misiło od dziś jest posłem niezrzeszonym

Piotr Misiło został usunięty z Nowoczesnej. Jak twierdzi, za konstruktywną krytykę.



Nie będzie podwyżki VAT-u na leki dla zwierząt

Nie będzie podwyżki stawki VAT na leki dla zwierząt. Resort finansów wycofał się z kontrowersyjnych propozycji. Propozycja najbardziej uderzyłaby w schroniska.



Ryszard Schnepf o zakładzie ws. wiz do USA

Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był Ryszard Schnepf - były ambasador RP w Waszyngtonie.

W internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Marcin Zaborski pytał swojego gościa o zapowiedzi ambasador Georgette Mosbacher ws. zniesienia wiz. Dyplomatka zapewniła w wywiadzie dla "Do Rzeczy", że ograniczenia w podróży dla Polaków zostaną zniesione do końca przyszłego roku. Przyznam się szczerze. (...)Wyjeżdżając do Waszyngtonu, rozpoczynając misję, założyłem się z ministrem Sikorskim, że do końca swojej misji ten problem będzie załatwiony. I przegrałem ten zakład- mówił Ryszard Schnepf. Były ambasador Polski w Waszyngtonie stwierdził, że "problem jest bardziej złożony". Tutaj wola nawet prezydenta USA niewiele może zdziałać. To może być zachęcanie Senatu czy Izby Reprezentantów do zajęcia się sprawą do zbadania. Ale czynnikiem kluczowym są bardzo precyzyjne i techniczne wyliczenia departamentu zajmującego się bezpieczeństwem - tłumaczył.

ME: Nieudany początek Polek

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet bardzo źle rozpoczęła mistrzostwa Europy. Polki w swoim pierwszym meczu turniejowym grupy A przegrały z Serbią w Nantes 26:33 (14:13).



Piotr Żyła wygrał kwalifikacje w Niżnym Tagile

Piotr Żyła uzyskał 134 m i wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w rosyjskim Niżnym Tagile. W pierwszej serii wystąpi sześciu Polaków.

Drugi był lider klasyfikacji generalnej PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi - 130,5 m, a trzeci Norweg Johann Andre Forfang - 133,5 m.

Stocznia Szczecin na siatkarskiej mieliźnie

Wiele wskazuje na to, że czwartkowe spotkanie Stoczni Szczecin z Treflem Gdańsk w siatkarskiej Plus Lidze było ostatnim meczem zespołu Michała Mieszko Gogola w najwyższej klasie rozgrywkowej. Oficjalnie władze klubowe nie są lub nie mogą powiedzieć co dalej stanie się z drużyną. Podobno w przyszłym tygodniu ma pojawić się oficjalne oświadczenie.



Po czwartkowym meczu prezes klubu ze Szczecina Jakub Markiewicz prosił dziennikarzy o cierpliwość. Mówił łamiącym głosem, że na razie nie może nic powiedzieć a wszystko z powodu umów sponsorskich. Trudno jednak ukryć, że sytuacja w klubie mówią bardzo delikatnie dobra nie jest. Zespół zalega z wypłatami.



Rajd Barbórka już w tę sobotę! Jakub Brzeziński: Nikt nie chce odpuszczać

Ponad 90 załóg ustawi się w sobotni poranek na starcie 56. już edycji Rajdu Barbórka! Impreza nie jest punktowana: ma to być pożegnanie z kibicami, którzy przez cały sezon dopingowali kierowców. Ale...

"Prawda jest taka, że każdy z nas, kiedy stanie na starcie i widzi zielone światło, to chce pojechać jak najlepiej" - przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Serwańskim Jakub Brzeziński, trzeci kierowca tegorocznych mistrzostw Polski.

Kierowca rajdowy Jakub Brzeziński podczas konferencji prasowej w Warszawie przed startem 56. Rajdu Barbórka / Leszek Szymański / PAP

Była na Majdanie, spędziła dwa lata w okopach. "Wciąż mamy o co walczyć"

Kiedy rozpoczęły się wydarzenia na Majdanie w centrum Kijowa Uliana Pereskotska miała 21 lat. Wiedziała, że trzeba o tym powiedzieć światu. Skończyła filologię polską, mogła więc przekazywać historie z pierwszej ręki swoim najbliższym zachodnim sąsiadom. Razem z grupą wolontariuszy stworzyła stronę "Euromajdan po polsku". To dzięki niej i jej przyjaciołom, Polacy mogli dowiedzieć o sytuacji w samym sercu ukraińskiej rewolucji, zanim jeszcze te informacje pojawiły się w mediach. Zaraz po Majdanie wyjechała na wojnę. Idea była ta sama - opowiedzieć światu o walce, jaką toczą Ukraińcy i związanych z nią nadziejach. W okopach razem z żołnierzami spędziła blisko dwa lata. To tam, blisko miejscowości Piaski otarła się o śmierć. Z trudem wspomina tamte chwile. Po nich zrezygnowała z dziennikarstwa. Ale do dziś jest na froncie. Tak jak cała masa jej rówieśników. Nie chodzi jednak o front, na którym ścierają się wojska, ale front walki o lepsze jutro dla swojego ukochanego kraju i jego mieszkańców.

<<< WYWIAD NASZEGO DZIENNIKARZA MATEUSZA CHŁYSTUNA Z ULIANA PERESKOTSKĄ ZNAJDZIECIE <<< TUTAJ >>>