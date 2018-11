Nad morzem, w górach, miastach i wsiach: jak Polska długa i szeroka świętowaliśmy w ten weekend 100. rocznicę odzyskania niepodległości! W całym kraju odbywały się parady, biegi, koncerty. Najwięcej uczestników - 250 tysięcy ludzi! - zgromadziły 11-listopadowe marsze w Warszawie: państwowy "Dla Ciebie Polsko" pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy i idący tuż za nim Marsz Niepodległości środowisk narodowych. Obyło się bez poważniejszych incydentów. Spokojnego przebiegu nie miał natomiast Marsz Polski Niepodległej we Wrocławiu organizowany przez środowiska prawicowe: jego uczestnicy obrzucili kontrmanifestantów petardami. Zgromadzenie zostało rozwiązane: oficjalnie ze względu na bezpieczeństwo, nieoficjalnie ze względu na mowę nienawiści. Patriotyczne przemówienia wygłaszali w ten weekend politycy: mocne słowa padły w Łodzi z ust Donalda Tuska. Działo się również na polu kultury i sportu. Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń weekendu - zobaczcie!

Polacy świętowali 100-lecie odzyskania niepodległości!

Od rana do późnego wieczora Polacy świętowali setną rocznicę odzyskania niepodległości. Odbyły się parady, koncerty, biegi i oficjalne uroczystości państwowe. Prezydent, premier, marszałkowie składali w Warszawie kwiaty przy grobach osób zasłużonych dla naszego m.in. przy grobie ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Kancelaria premiera zorganizowała piknik rodzinny, a na zwieńczenie obchodów w Warszawie tłumy Polaków obejrzały pokaz sztucznych ogni na Bulwarach Wiślanych.

Kilkunastometrowa flaga na Lipkach w Zakopanem / Grzegorz Momot / PAP





250 tysięcy ludzi, morze biało-czerwonych flag: To 11-listopadowe marsze w Warszawie

250 tysięcy ludzi przeszło 11 listopada ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości środowisk narodowych i państwowym Biało-Czerwonym Marszu "Dla Ciebie Polsko" pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy!

Uczestnicy marszów zgromadzili się wczesnym popołudniem na rondzie Dmowskiego i w jego okolicach. Przed rozpoczęciem pochodu odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego", krótkie przemówienie wygłosił również prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślił: pod biało-czerwonymi barwami jest miejsce dla każdego.

Cytat Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie pod nimi, pod tymi barwami, za które krew przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, pokolenia Polaków po to, żebyśmy mogli swobodnie je nieść, po to, byśmy mogli się pod nimi zgromadzić. Jest pod nimi miejsce dla każdego - to jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona. Nigdy nie biała i już nigdy nie czerwona. Andrzej Duda

Na przedzie wielkiego 11-listopadowego pochodu szli uczestnicy państwowego Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" pod patronatem Andrzeja Dudy, z nim i innymi przedstawicielami władz państwowych na czele.

Dalej maszerowali uczestnicy Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe.

Przypomnijmy: po tym, jak zakaz organizacji tego Marszu wydała Hanna Gronkiewicz-Waltz, jego organizatorzy odwołali się do sądu, a ten w dwóch instancjach uchylił decyzję prezydent Warszawy. Zanim jednak w sobotę zapadło prawomocne rozstrzygnięcie, środowiska narodowe porozumiały się ze stroną rządową ws. wspólnego przemarszu ulicami stolicy.

Na filmach i zdjęciach z trasy marszów widać morze biało-czerwonych flag i czerwone race.

Policja, podsumowując te wydarzenia, podkreśliła, że marsze przebiegły spokojnie i nie doszło w ich trakcie do żadnych poważniejszych incydentów.

Marsz środowisk prawicowych we Wrocławiu rozwiązany

Nie tylko przez ulice Warszawy przeszły marsze. We Wrocławiu środowiska prawicowe zorganizowały Marsz Polski Niepodległej, w którym uczestniczyło koło ośmiu tysięcy osób. Marsz nie był jednak spokojny. Jego uczestniczy rzucali petardami w stronę kontrmanifestantów, zboczyli z trasy wydarzenia i wygłaszali hasła nawołujące do nienawiści. Pochód został rozwiązany. Według oficjalnych informacji ze względu na bezpieczeństwo, z nieoficjalnych - ze względu na mowę nienawiści. Musiało minąć kilkanaście minut, by uczestnicy wydarzenia opuścili wrocławski rynek.



Andrzej Duda: Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska

"Polsce - mojej wspaniałej ojczyźnie - życzę, by naród, który ją zamieszkuje, był wspólnotą ludzi wiernych, mądrych, nawzajem wspierających się, ludzi tworzących właśnie wspólnotę" - mówił prezydent Andrzej Duda 11 listopada podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego.

Podkreślił, że chciałby, aby przyszłe pokolenia mówiły, że "ci ludzie sprzed stu lat też byli odpowiedzialnymi gospodarzami w swoim kraju, byli odpowiedzialnymi obywatelami".

"Tego życzę także sobie i wszystkim państwu: żebyśmy tak umieli na co dzień pracować, służyć naszej ojczyźnie, żeby nasze wnuki i praprawnuki mogły być z nas dumne" - mówił Andrzej Duda.

"Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska" - podkreślił.

Donald Tusk 11 listopada: Kochamy Cię Polsko

"Wiem, że na co dzień spieramy się między sobą o kształt Rzeczpospolitej, o przyszłość naszego państwa - i wiem, że czasami za mocno, więc wybacz nam, Polsko. Ale też wiem, dzisiaj czuję to szczególnie mocno, że to, co nas łączy, jest o wiele mocniejsze i o wiele ważniejsze, bo to jesteś ty, Polsko" - mówił 11 listopada w Warszawie szef Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk.

Donald Tusk podczas Igrzysk Wolności w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP





Wraz m.in. z szefem Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną złożyli kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze.

Szef RE stwierdził, że w te "nasze polskie urodziny" chciałby powiedzieć najprostsze słowa, których nie należy się wstydzić: "Kochamy Cię Polsko".

Mocne przemówienie Donalda Tuska na łódzkich Igrzyskach Wolności

W sobotę w Łodzi z mocnym wystąpieniem pojawił się były premier Polski, a teraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jak powiedział: bohaterem, ojcem naszej niepodległości jest Józef Piłsudski, a bohaterem i ojcem naszej wolności jest Lech Wałęsa.

Tej oczywistej prawdy nie zmieni żadna odgórna polityka historyczna. Jestem przekonany - i to potwierdza nasza historia - że prawdziwe, te potrzebne, te święte mity naszej wolności i niepodległości są silniejsze od propagandy jakiejkolwiek politycznej władzy - podkreślił Tusk.



Pomnik Lecha Kaczyńskiego odsłonięty na pl. Piłsudskiego w Warszawie

Przed siedzibą Dowództwa Garnizonu Warszawa przy stołecznym pl. Piłsudskiego odsłonięto w sobotę pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Pomnik Lecha Kaczyńskiego znajduje się w sąsiedztwie m.in. pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawia sylwetkę prezydenta, którego prawa ręka spoczywa na klatce piersiowej. Postument został ustawiony na cokole i zamontowany w środę.



We Francji świętowano 100. rocznicę zakończenia I wojny światowej

W Paryżu swój finał miały huczne obchody setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej. Wielka uroczystość odbyła się pod hasłem pojednania narodów i walki o pokój na świecie.

Do francuskiej stolicy zjechali przedstawiciele władz ponad 70 krajów świata, wśród nich m.in. Donald Trump, Angela Merkel i Władimir Putin.

Kraków: Ponownie spotkaliśmy się na Rynku Głównym, by zaśpiewać Biało-Czerwone Przeboje!

Za nami III Ogólnopolskie Śpiewanie Biało-Czerwonych Przebojów! W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ponownie spotkaliśmy się na Rynku Głównym w Krakowie. Towarzyszyły nam gwiazdy: m.in. Sarsa i Artur Gadowski z zespołem IRA. Było pięknie i radośnie!



Cały świat na biało-czerwono! Wiele krajów włączyło się w nasze świętowanie

Burj Khalifa, egipskie piramidy czy wieża Eiffla - to przykłady tylko kilku budynków, które 11 listopada zostały podświetlone na biało-czerwono, by uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Takich miejsc było wiele, o czym świadczą niesamowite zdjęcia. Zobacz, jak świat świętował z Polską!



Płomień Niepodległości rozbłysnął na Kopcu Kościuszki

W przeddzień Święta Niepodległości - na Kopcu Kościuszki w Krakowie - rozbłysnął Płomień Niepodległości! Instalację zrealizowała Polska Spółka Gazownictwa wraz z urzędem wojewódzkim. Na szczycie Kopca stanęły dwie 3-metrowe konstrukcje. Emitują one płomień o wysokości półtora metra.

Chcemy w ten sposób uczcić Dzień Niepodległości. (...) Instalacja będzie funkcjonować w założeniu do końca roku. Będziemy uruchamiać ten płomień codziennie po zmroku -mówił przed niezwykłym zdarzeniem dyrektor krakowskiego oddziału polskiej Spółki Gazownictwa Paweł Firlej.





Wyjątkowa patriotyczna projekcja w Krakowie

Projekcja pokazująca pięciu prezydentów wolnej Polski pojawiła na fasadzie kamienicy u zbiegu ulic Karmelickiej i Podwale.



Podobnie jak obecnie w Polsce - prezydenci Stanów Zjednoczonych też mieli odmienne zdania, też się różnili. Ale jednak wykłuto ich w skale, zostali tam na zawsze razem. I to, że oni tam są razem jest dla nas świetnym przykładem, bo USA wciąż są liderem wolnego świata, wciąż są przykładem dojrzałej demokracji - mimo zawirowań. Bierzmy dobry przykład. Bądźmy przede wszystkim razem. Rozwiązujmy wszystkie nasze dylematy, wszystkie różnice poprzez dialog. Dialog nacechowany szacunkiem- zaapelował pomysłodawca akcji - polski rajdowiec Rafał Sonik, sześciokrotny zdobywca Pucharu Świata FIM, pięciokrotny mistrz Polski w rajdach enduro.



Projekcja patriotyczna w Krakowie / Jacek Skóra, RMF FM

Dworek Milusin, Willa Bzów, Park Glinianki... Poznajcie Sulejówek: "Miasto Marszałka"!

W przeddzień 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odwiedziliśmy w ramach cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM miejsce niezwykłe: mazowiecki Sulejówek, który nazywany bywa "Miastem Marszałka"! Właśnie tam bowiem, w Dworku Milusin, Józef Piłsudski zamieszkał w 1923 roku.

Naszym Słuchaczom i Internautom opowiedzieliśmy o Dworku, Willi Bzów, powstającym Muzeum Józefa Piłsudskiego czy Parku Glinianki - a tych, którzy w Sulejówku odwiedzili nasze żółto-niebieskie miasteczko przy pomniku Marszałka, częstowaliśmy biało-czerwonymi ciastkami: "niepodległościówkami" z nadzieniem z polskich jabłek!

Dla mieszkańców Sulejówka i turystów mieliśmy biało-czerwone "niepodległościówki" z nadzieniem z polskich jabłek! / Marek Suder / RMF FM

"Zimna wojna" nominowana do "europejskich Oscarów". W 5 kategoriach!

Zarwana noc kibiców boksu, Głowacki i Szpilka wygrywają na punkty

Noc z soboty na niedzielę była świętem kibiców boksu.

W Chicago sukces odniósł Krzysztof Głowacki, który zmierzył się w ringu z Rosjaninem Maksimem Własowem: po 12 rundach emocjonującego i prowadzonego w szybkim tempie pojedynku sędziowie punktowali 118:110, 117:110, 115:112 na korzyść Polaka!

Głowacki został tym samym tymczasowym (interim) mistrzem świata WBO w wadze junior ciężkiej, a wkrótce może również zostać pełnoprawnym czempionem tej federacji!

Podczas gali "KnockOut Boxing Night 5" w Gliwicach zmierzyli się natomiast Artur Szpilka i Mariusz Wach. Wygrał na punkty Szpilka, a po ogłoszeniu tego werdyktu w pobliżu ringu wybuchła awantura.

