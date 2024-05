Dwa rosyjskie drony Shahed zaatakowały w nocy Charków. Ranne zostały co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. MSZ Francji szacuje, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainą zginęło około 150 tys. rosyjskich żołnierzy. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wystąpi podczas debaty na temat wojny na Ukrainie podczas konferencji Financial Times Weekend Festival w USA. Sobota jest 801. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Dwa rosyjskie drony Shahed zaatakowały w nocy Charków, powodując duży pożar oraz raniąc co najmniej 4 osoby - poinformował mer miasta Ihor Terehow. Wcześniejsze doniesienia ukraińskich mediów mówiły o zagrożeniu atakami lotniczymi obwodów: sumskiego i dniepropietrowskiego. 06:10 Niezależnie od tego, jak ciężkich strat na polu bitwy dozna Rosja, to nie wystarczy, aby wojna się zakończyła, konieczna jest prawdziwa jej izolacja - mówił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Times", generał Ołeksandr Pawluk, dowódca ukraińskich wojsk lądowych. Zapytany, czego nauczyły go dwa lata wojny z Rosją, generał wymienił w pierwszej kolejności rosnące poczucie osamotnienia Ukrainy. Osobiście główną lekcją dla mnie jest to, że tak naprawdę nie powinieneś liczyć na kogoś innego. Nauczyłem się nie polegać na niczyjej pomocy. Ostatecznie wszystko może spoczywać tylko w naszych rękach - przyznał. 06:08 Łotewska armia rozpoczęła kopanie rowów przeciwczołgowych w ramach pierwszej linii obrony wzdłuż granicy z Rosją - poinformował łotewski nadawca publiczny LSM. Pierwszy dwudziestokilometrowy odcinek ma zostać ukończony w ciągu czterech miesięcy. Estonia, Łotwa i Litwa uzgodniły w końcu stycznia budowę bałtyckiej linii obronnej, która ma wzmocnić granice z Białorusią i Rosją. Długość granicy łotewsko-rosyjskiej przekracza 283 km. 06:03 MSZ Francji szacuje, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainą zginęło około 150 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował szef francuskiej dyplomacji Stephane Sejourne. Jego zdaniem łącznie z rannymi rosyjskie straty sięgają pół miliona wojskowych. Militarna porażka Rosji już się dokonała - oświadczył Sejourne.

