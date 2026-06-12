Świat ma pierwszego bilionera w historii. To Elon Musk

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Elon Musk został pierwszym bilionerem w historii - podaje agencja Reutera. Wszystko za sprawą giełdowego debiutu SpaceX - firmy zajmującej się rakietami, satelitami i sztuczną inteligencją, która wraz z producentem samochodów elektrycznych Teslą stanowi trzon imperium Muska. Zainteresowanie akcjami jest ogromne.

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SpaceX sprzedała 555,6 mln akcji po 135 dolarów za sztukę dużym inwestorom, pozyskując w ten sposób ok. 75 mld dolarów. CNN podaje, że to największa IPO (ang. Initial Public Offering, czyli pierwsza oferta publiczna akcji spółki. Moment, w którym firma po raz pierwszy sprzedaje swoje akcje szerokiemu gronu inwestorów) w historii.

Przed sprzedażą akcji magazyn "Forbes" oszacował majątek Muska na około 780 miliardów dolarów, co powoduje, że ma ogromną przewagę nad kolejną osobą na liście - współzałożycielem Alphabetu, Larrym Page'em.

Większość majątku Elona Muska jest obecnie związana z firmą SpaceX, w której posiada udziały warte około 866 miliardów dolarów. Według wyliczeń agencji Reuters, opartych na dokumentach firmowych, łączna wartość jego majątku - uwzględniając także akcje Tesli oraz inne aktywa - przekroczyła 1,1 biliona dolarów. Do tej sumy wliczono również akcje, które Musk otrzyma w przyszłości.

Elon Musk stał się powszechnie rozpoznawalny dzięki firmom Tesla i SpaceX, a w 2022 roku dodatkowo zwiększył swoje wpływy, przejmując platformę społecznościową Twitter za 44 miliardy dolarów. Dzięki tej transakcji zyskał bezpośredni dostęp do setek milionów użytkowników i stał się ważnym głosem w debatach na temat polityki, imigracji, wydatków rządowych czy wolności słowa.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych działań Muska było jego zaangażowanie w politykę, zwłaszcza rola, jaką odegrał w ubiegłym roku w Departamencie Efektywności Rządowej prezydenta USA Donalda Trumpa. Polityczne skutki tych działań zbiegły się w czasie ze spadkiem sprzedaży samochodów Tesli na kilku rynkach międzynarodowych w 2025 roku, kiedy to firma stała się celem protestów i bojkotów konsumenckich.

SpaceX na giełdzie

Dziś, założona w 2002 roku, firma SpaceX weszła na giełdę, a po otwarciu sesji pierwsze wskazania ceny akcji SpaceX wyniosły 150 USD - podaje Reuters. Jak podała CNN, niedługo po otwarciu akcje wzrosły do poziomu 165 USD za sztukę, czyli o około 22 proc. względem ceny IPO. Wzrost ten podniósł wycenę spółki do ponad 2 bilionów USD, w porównaniu z docelową wyceną wynoszącą 1,77 biliona USD. Czyni to ją jedną z największych spółek publicznych w USA.

Symbolicznego otwarcia notowań firmy w Teksasie i Nowym Jorku dokonali Musk i prezes oraz dyrektorka operacyjna Gwynne Shotwell.

Oceniałem szanse powodzenia SpaceX na mniej niż 10 proc. Mówiłem ludziom wprost: Słuchajcie, najprawdopodobniej poniesiemy porażkę, ale warto spróbować. Bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie pojawi się nowa firma wchodząca do sektora kosmicznego, nigdy nie staniemy się cywilizacją zdolną do podróży kosmicznych - powiedział 54-letni Musk w siedzibie SpaceX w Teksasie.

Celem SpaceX jest umożliwienie ludziom podróży na Księżyc, na Marsa, a później jeszcze dalej - oznajmił najbogatszy człowiek świata. IPO oznacza też, że 4400 obecnych i byłych pracowników SpaceX stanie się milionerami.

Wcześniej w tym roku producent rakiet kosmicznych SpaceX przejął firmę z dziedziny sztucznej inteligencji xAI. W przeszłości Musk połączył xAI, który wypuścił chatbota Grok, z X czyli dawnym Twitterem.