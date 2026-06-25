Czy czas na radykalną reformę służby zdrowia?

RMF24

Afera w warszawskim Szpitalu Południowym związana z gigantycznymi zarobkami lekarza-milionera i informacjami o saloniku VIP dla polityków, który miał tam funkcjonować wywoła dyskusje o systemie ochrony zdrowia w Polsce. Czy ten kryzys będzie impulsem do reformy? Czy na kilkanaście miesięcy przed wyborami koalicja odważy się na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia? Gościem Porannej rozmowy będzie Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowej Lewicy.

Lewica przedstawiła własny projekt na zreformowanie służby zdrowia. Jak do niego podchodzą koalicjanci? Czy jest szansa na likwidację składki zdrowotnej i wprowadzenie podatku zdrowotnego. Czy powinien zostać wprowadzony górny limit wynagrodzeń dla lekarzy? Co z ewidencją ich pracy? Czy lekarz powinien pracować w publicznej służbie zdrowia i jednocześnie w prywatnych przychodniach?

Zapytamy o to kiedy Lewica wraca do sprawy aborcji? Dlaczego chce ponownie zając się tym tematem, skoro nie ma zgody PSL-u na żadną ustawę liberalizującą prawo aborcyjne.

Czy konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy to sukces rządu? Czy nieobecność Wołodymyra Zełenskiego obniżyło rangę tego wydarzenia? Czy polskie firmy mają szanse na kontrakty przy odbudowie Ukrainy?

M.in. o tym chcielibyśmy porozmawiać z Anną Marią Żukowską.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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