Najlepszy prezent ślubny? Polacy chcą teraz tylko tego

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Era wręczania mikserów, kompletów pościeli czy zestawów garnków na ślub oficjalnie przechodzi do historii. Najnowsze badanie trendów ślubnych pokazuje jednoznaczną rewolucję w zachowaniach Polaków. Tradycyjne upominki rzeczowe masowo ustępują miejsca jednemu, konkretnemu rozwiązaniu. Sprawdź, co teraz króluje na weselach i dlaczego goście całkowicie zmienili swoje podejście.

Polacy na weselach stawiają na praktyczność - aż 74,1 proc. wybiera gotówkę jako najlepszy prezent ślubny.

Coraz mniej popularne są tradycyjne prezenty rzeczowe, takie jak sprzęt domowy czy elektronika.

41,25 proc. woli połączyć gotówkę z drobnym upominkiem, by nadać prezentowi bardziej osobisty charakter.

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Zdecydowana większość ankietowanych, bo aż 74,1 proc., wskazała pieniądze jako najwłaściwszy prezent ślubny od najbliższej rodziny i świadków. To wyraźny sygnał, że tradycyjne prezenty rzeczowe - jeszcze niedawno obowiązkowy element listy ślubnych upominków - dziś tracą na popularności. Jak zauważają autorzy raportu, sprzęt gospodarstwa domowego, niegdyś najczęstszy wybór, ustępuje miejsca praktycznym rozwiązaniom, które pozwalają młodej parze samodzielnie decydować o przeznaczeniu otrzymanych środków.

Symboliczny upominek wciąż ważny

Choć gotówka dominuje, wielu respondentów uważa, że samemu prezentowi warto nadać bardziej osobisty charakter. Wśród najbliższej rodziny i świadków aż 41,25 proc. badanych uznało, że najlepszym rozwiązaniem jest wręczenie pieniędzy w kopercie wraz z drobnym upominkiem. Co trzeci ankietowany (32,85 proc.) wskazał, że wystarczy sama gotówka. Pozostałe odpowiedzi, takie jak karta upominkowa (6,06 proc.), sprzęt domowy (4,2 proc.), voucher na przeżycie (3,42 proc.), elektronika (2,25 proc.) czy biżuteria (1,76 proc.), cieszyły się znacznie mniejszym zainteresowaniem.

Eksperci zwracają uwagę na dwutorową motywację gości. "Z jednej strony liczy się praktyczny wymiar prezentu, czyli wsparcie finansowe, które daje parze młodej swobodę w dysponowaniu środkami. Z drugiej strony badani oczekują od najbliższych czegoś więcej niż samej wartości materialnej. Drobny upominek pełni funkcję symboliczną - pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru" - podkreśla Piotr Biela, współautor raportu.

Dalsi krewni i znajomi również stawiają na gotówkę

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W przypadku dalszych krewnych i znajomych rozkład odpowiedzi prezentuje się podobnie, choć nieco inaczej niż wśród najbliższych. Tutaj gotówkę w kopercie wybrało 35,68 proc. ankietowanych, a kolejne 34,51 proc. zdecydowałoby się na pieniądze wraz z drobnym upominkiem. Karty podarunkowe, sprzęt domowy, vouchery na przeżycia czy biżuteria to wybory znacznie mniej popularne - każda z tych opcji nie przekracza 9 proc. wskazań.

Powody zmiany trendów

Zdaniem autorów badania, na rosnącą popularność gotówki wpływ mają zarówno zmiany społeczne, jak i praktyczne kwestie związane z organizacją życia młodych par. Otrzymane pieniądze pozwalają nowożeńcom samodzielnie decydować o tym, na co przeznaczyć prezent - mogą to być zarówno bieżące potrzeby, jak i większe inwestycje, takie jak podróż poślubna czy wkład własny na mieszkanie. Coraz częściej odchodzi się od wręczania sprzętu domowego, który może okazać się nietrafiony lub dublować się z innymi prezentami.