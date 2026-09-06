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Ceny pelletu w górę – czy rząd zainterweniuje? „Nie jest jeszcze za późno na działania”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (08:48)

Pellet podrożał do stawek wyższych niż przed rokiem. Jako powód resort klimatu i resort energii wskazały m.in. rosnący popyt, ograniczoną dostępność biomasy i wyższe koszty produkcji, a także konkurencję o trociny, zrębki i wióry – produkty uboczne przerobu drewna. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreślił, że przyczyną podwyżek są problemy systemowe, zwłaszcza niedostosowanie podaży pelletu do popularności pieców na drewno. UOKiK zaalarmował, że problemy najprawdopodobniej pojawią się w najbliższym sezonie grzewczym i wskazał, że „nie jest jeszcze za późno na działania”.

Ceny pelletu w górę – czy rząd zainterweniuje? „Nie jest jeszcze za późno na działania”
Pellet/zdj. ilustracyjne/fot. Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM/AA/ABACA/Abaca /East News
  • Pellet drożeje przez rosnący popyt i wyższe koszty.
  • UOKiK wyklucza rynkowe zmowy cenowe.
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Pellet wyraźnie podrożał

Zgodnie z rządową stroną cieplo.gov.pl, cena za tonę pelletu zaczynała się od 1733 zł w Wielkopolsce w czerwcu, a na początku września dochodziła do 2400 zł w woj. łódzkim.

Średnie ceny detaliczne certyfikowanego pelletu klasy jakości A1 (najwyższej jakości pellet do stosowania w kotłach i piecach ogrzewających gospodarstwa domowe) wzrosły o 20–30 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r. – przekazała w lipcu Polska Rada Pelletu. W zależności od regionu, producenta oraz kanału sprzedaży wzrost ten może być jeszcze wyższy.

UOKiK: Rząd ma w rękach konkretne narzędzia

Głównym powodem podwyżek cen pelletu jest rosnąca popularność pieców na to paliwo przy jednoczesnym ograniczeniu podaży – ocenił pod koniec sierpnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Analizy Urzędu nie wykazały niedozwolonych prawem praktyk, które miałyby ograniczać konkurencję na rynku.

„Nasza analiza jednoznacznie wskazuje, że przyczyną wzrostu cen pelletu są problemy systemowe, w szczególności niedostosowanie podaży pelletu z krajowych zasobów do popularności pieców na drewno, w tym dofinansowanych z programu Czyste Powietrze. Z dużym prawdopodobieństwem wystąpią one również w najbliższym sezonie grzewczym. Narzędziami pozwalającymi ograniczyć ich negatywne skutki dysponuje rząd, w szczególności Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nadzorujące PGL Lasy Państwowe” – podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Zdaniem UOKiK rząd mógłby podjąć konkretne działania ws. sytuacji na rynku pelletu:

Resort energii ma możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym ograniczeniu zużycia pelletu przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, w celu ochrony indywidualnych odbiorców przed podwyżkami. Z kolei resort środowiska, nadzorujący PGL Lasy Państwowe, ma wpływ na krajową podaż surowca drzewnego, z którego produkowany jest pellet.

„Nie jest jeszcze za późno na działania” – dodał prezes UOKiK.

Warto również zaznaczyć, że Polska Rada Pelletu w lipcu postulowała wprowadzenie ulgi podatkowej dla nabywców pelletu do ogrzewania oraz umożliwienie korzystania z pelletu pochodzenia rolniczego.

Resort energii o powodach podwyżek

Ministerstwo Energii w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej przyznało, że utrzymujące się na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku ceny pelletu wynikają m.in. ze zwiększonego popytu.

„Na ceny wpływają również ograniczona dostępność biomasy, wzrost cen surowca do produkcji pelletu, w tym trocin, oraz pozostałych kosztów produkcji” – dodał resort.

Jednocześnie stwierdził, że przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze korzystają przede wszystkim z tych rodzajów biomasy, które nie są wykorzystywane w ogrzewnictwie indywidualnym, m.in. pelletu technicznego, zrębków oraz produktów ubocznych przemysłu drzewnego.

„Wysokiej jakości pellet drzewny, wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, stanowi odrębny segment rynku” – podkreśliło ministerstwo.

Zapewniło, że monitoruje sytuację na rynku paliw i nośników energii. Resort opowiada się też za „szerszym wykorzystaniem dostępnej w kraju biomasy pochodzenia rolniczego”, co – jego zdaniem – może w dłuższej perspektywie ograniczyć presję na biomasę drzewną.

W ocenie Ministerstwa Energii istotne znaczenie dla sytuacji na rynku pelletu ma również zapewnienie odpowiedniej podaży surowca drzewnego przez Lasy Państwowe.

Resort klimatu i środowiska: Dostęp do surowca nie został ograniczony

Z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej podkreśliło, że wielkość pozyskania drewna przez Lasy Państwowe utrzymuje się w ostatnich latach na stabilnym poziomie; w 2023 r. było to ponad 39 mln m3, w 2024 r. – ponad 40 mln m3 oraz ponad 39 mln m3 w 2025 r.

„Oznacza to, że dostęp do surowca nie został ograniczony” – przekonuje ministerstwo.

W ocenie resortu klimatu głównym wyzwaniem jest obecnie rosnąca konkurencja o dostępne zasoby biomasy pomiędzy przemysłem drzewnym, energetyką, ciepłownictwem oraz gospodarstwami domowymi. Dotyczy to – zdaniem ministerstwa – w szczególności produktów ubocznych przerobu drewna, takich jak trociny, zrębki i wióry, które stanowią podstawowy surowiec do produkcji pelletu.

„Wnioski z prowadzonych analiz wskazują, że kluczowym wyzwaniem nie jest obecnie poziom pozyskania drewna, który pozostaje stabilny, lecz efektywne gospodarowanie zasobami biomasy. Z tego względu istotne znaczenie ma realizacja zasady kaskadowego wykorzystania drewna, dywersyfikacja źródeł biomasy oraz stopniowa transformacja ciepłownictwa w kierunku rozwiązań opartych na elektryfikacji i innych bezemisyjnych źródłach energii” – stwierdził resort klimatu.

Zasada kaskadowego wykorzystania drewna, o której wspomniało ministerstwo, polega na pierwszeństwie przetworzenia surowca na trwałe produkty, a dopiero na samym końcu ewentualnym spalaniu w celach energetycznych. Jak podkreślił resort, chodzi o „zapewnienie bardziej efektywnego wykorzystania drewna i ograniczenie spalania surowca mogącego znaleźć zastosowanie materiałowe, a nie ograniczanie poziomu pozyskania drewna czy dostępności surowca dla przemysłu”.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło również, że w ramach aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK) prowadziło analizy dostępności biomasy. Wskazują one, że – jak relacjonuje resort – krajowy potencjał zrównoważonej biomasy jest ograniczony, a zasoby biomasy drzewnej są już obecnie w znacznym stopniu zagospodarowane.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pellet
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