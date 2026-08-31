Gaz drożeje. Europa walczy o zapasy przed zimą

RMF24

Europejski rynek gazu reaguje na ponowne zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Notowania paliwa w Amsterdamie rosną w poniedziałek w okolice 70 euro za MWh, podczas gdy unijne magazyny są wypełnione znacznie słabiej niż wynosi średnia z ostatnich lat.

Benchmarkowe kontrakty na gaz ziemny Dutch TTF w Amsterdamie w poniedziałek rano zyskują 3,2 proc. i kosztują 69,15 euro za MWh. Wcześniej ich wzrost sięgał 4,2 proc. W piątek ceny spadły o 1,9 proc.

Maklerzy wskazują, że inwestorzy reagują na wznowienie wymiany ataków pomiędzy USA i Iranem. To pierwsza taka eskalacja od miesiąca.

Ataki w rejonie cieśniny Ormuz

W niedzielę siły amerykańskie zaatakowały irańskie wyrzutnie rakietowe w rejonie cieśniny Ormuz. Według rzecznika prasowego Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) Tima Hawkinsa, siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) miały przygotowywać się na wyspie Larak do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny.

Półoficjalne irańskie media informowały następnie o eksplozjach w pobliżu wyspy Larak. Iran odpowiedział na amerykańskie uderzenie, wystrzeliwując pociski balistyczne w kierunku baz USA w Jordanii. Jordańskie siły zbrojne podały, że w poniedziałek rano przechwyciły osiem pocisków, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju.

Irańska armia poinformowała też o ataku na bazę lotniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie stacjonują amerykańskie siły. Teheran określił działania jako odwet za niedzielny atak na Larak.

Europa pod presją przed sezonem grzewczym

Analitycy zwracają uwagę, że dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG z rejonu Zatoki Perskiej praktycznie ustały w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Dla europejskich odbiorców szczególnie istotny jest moment wzrostu cen. Państwa UE uzupełniają zapasy przed rozpoczynającym się w październiku sezonem grzewczym i ostro konkurują m.in. z krajami azjatyckimi o pozyskanie LNG z ograniczonej globalnej puli tego paliwa.

Według najnowszych danych Gas Infrastructure Europe unijne magazyny gazu są obecnie wypełnione w 64,7 proc. To wyraźnie mniej niż pięcioletnia średnia dla tego okresu, wynosząca 81,8 proc. W europejskich magazynach znajduje się 731,67 TWh gazu.