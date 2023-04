Inflacja w Polsce spada – wynika z oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Polacy mają jednak na ten temat inne zdanie, co widać w najnowszym sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Prawie 70 proc. badanych uważa, że inflacja wcale nie jest niższa w porównaniu z ostatnimi miesiącami.

Kto traci na inflacji najbardziej? / Shutterstock

Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja liczona rok do roku spadła w marcu do 16,2 proc. To wynik niższy niż w porównaniu do lutego (18,4 proc.), ale sam spadek jest mniejszy niż spodziewali się ekonomiści - ci bowiem zakładali, że będzie ona na poziomie ok. 15,8 proc.

Przeczytaj więcej na ten tematL Inflacja w marcu. GUS podał najnowsze dane

To nie jest spadek. Ceny rosną nie o 18 proc., tylko o 16 proc. Trzeba też pamiętać, że to jest średnia, czyli GUS bierze pod uwagę wszystkie grupy produktów, także poszczególne produkty w tych grupach. Przygląda się, jak w danym miesiącu one się zmieniały. Dzisiaj mamy wstępny szacunek, w połowie kwietnia zobaczymy szczegółowy dotyczący tego, jak wyglądały zmiany cen podstawowych dla gospodarstw domowych produktów - cukru, mięsa, mleka, serów - tak dane statystyczne komentowała na antenie RMF FM dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rok do roku żywność podrożała o 24 proc., energia o 26 proc. a paliwa o 0,2 proc.

Jeśli za coś płaciliśmy w marcu zeszłego roku 100 zł, to w marcu tego roku za dokładnie ten sam koszyk produktów żywnościowych zapłaciliśmy 124 zł. Nie mamy w koszyku nic więcej, a musimy zapłacić o tę jedną czwartą więcej - wyjaśniała ekspertka.

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych / GUS /

O sytuacji ekonomicznej w Polsce badacze z United Surveys rozmawiali z grupą 1000 osób. Zadano im pytanie czy ich zdaniem inflacja w naszym kraju zaczęła spadać? Większość respondentów uważa, że nie. Na taką odpowiedź wskazało łącznie 69,3 proc. badanych (41,3 proc. odpowiedziało zdecydowanie nie, a 28 proc. raczej nie).

Znacznie mniej, bo 23,9 proc. osób uważa, że inflacja rzeczywiście spadła (0,7 proc. - odpowiedziało zdecydowanie tak, a 23,2 proc. raczej tak).

6,8 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Według oficjalnych danych inflacja wyniosła w marcu 16,2 proc. Co o tym sądzą Polacy? / Grafika RMF FM

Spadku inflacji szczególnie nie odczuwają osoby o niskich dochodach. To dla nich także najbardziej dotkliwe są wciąż wysokie ceny żywności w sklepach. W przypadku uczestników badania, którzy nie mieli dochodu albo zarabiali mniej niż 1000 zł, prawie wszyscy twierdzili, że inflacja w Polsce nie zaczęła spadać. Zdania zaczynają być bardziej podzielone dopiero w przypadku tych respondentów, których dochód netto wynosi więcej niż 2 tys. zł.

Co ciekawe, postrzeganie inflacji zależy nie tylko od zarobków, ale i od poglądów politycznych. Najbardziej odmienne opinie mają na ten temat temacie wyborcy obozu rządzącego: łącznie 46 proc. badanych głosujących na Zjednoczoną Prawicę uważa, że inflacja w Polsce zaczęła spadać, a 51 proc. ma przeciwną opinię.

W przypadku wyborców opozycji głosy przedstawiały się następująco:

16 proc. proc. jest zdania, że inflacja zaczęła spadać,

78 proc. uważa, że nie.

Podobnie wygląda to w przypadku osób niezdecydowanych: 14 proc. oceniło, że inflacja zaczęła spadać, a 71 proc. nie podziela tej opinii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 31.03 - 2.04.2023 rok na próbie 1000 osób, metodą mieszaną: CAWI (wywiad przeprowadzany internetowo) oraz CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo).