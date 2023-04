Populacja Pekinu, jednego z największych miast na świecie spadła po raz pierwszy od 19 lat. Wielu ekspertów odczytuje to jako początek kryzysu demograficznego nie tylko w stolicy Chin, ale w całym kraju. Według przewidywań to Indie mają się stać w 2023 roku najludniejszym krajem świata. Władze tego państwa mają w tej kwestii jednak problem.

Jedna z ulic Pekinu / WU HAO / PAP/EPA

W 2022 roku liczba stałych mieszkańców Pekinu wyniosła 21,84 mln, co oznacza spadek w porównaniu z rokiem 2021, kiedy to populacja tego miasta wyniosła 21,88 mln.

O oficjalnych danych wynika, że śmiertelność w stolicy Chin w ubiegłym roku wzrosła do 5,72 zgonów na 1000 osób. Wskaźnik urodzeń spadł z kolei do 5,67 urodzeń na 1000 osób.

W przeszłości podobna sytuacja miała miejsce jedynie 19 lat temu, w 2003 roku i miała ona związek z wybuchem epidemii SARS.

Całe Chiny mają problem

W 2022 roku zmniejszyła się nie tylko ludności Pekinu, ale i całych Chin. Był to pierwszy taki przypadek od lat 60. XX wieku. 9,56 miliona zarejestrowanych narodzin dzieci nie zrekompensowało 10,41 miliona zgonów. Wskaźnik urodzeń był rekordowo nisko i wyniósł 6,77 urodzeń na 1000 osób.

Duży wpływ na obecną sytuację miała obowiązująca w latach 1979-2015 polityka jednego dziecka. Później złagodzono ją, wprowadzając możliwość posiadania dwójki dzieci, a w 2021 wprowadzono tzw. politykę trojga dzieci.

Pisaliśmy o tym: Chiny: Liczba ludności spadła po raz pierwszy od 60 lat

Przekładany spis ludności

Chiny są obecnie najludniejszym państwem świata, żyje tu ok. 1,4 mld ludzi. Według przewidywań Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeszcze w tym roku Indie mają jednak prześcignąć Państwo Środka i wskoczyć na pierwsze miejsce w zestawieniu najludniejszych krajów świata.

Co ciekawe, w niektórych zestawieniach Indie już pojawiają się na pozycji lidera, ale jak opisuje Reuters, dla samych władz tego kraju jest to kwestia problematyczna - Indie nie wiedzą ile dokładnie mieszkańców mają. W 2021 roku miał się odbyć tam organizowany co 10 lat spis ludności. Przez pandemię został on jednak przełożony, później pojawiły się logistyczne i techniczne problemy i niewiele wskazuje na to, że miałyby być one w najbliższym rozwiązane.

Nie ma za to problemu z wytypowaniem trzeciego najbardziej zaludnionego kraju na świecie. Są to Stany Zjednoczone, w których mieszka prawie 332 mln osób.

Na całej ziemi mieszka z kolei już 8 miliardów ludzi. Rekord mieszkańców naszej planety został pobity 15 listopada 2022 roku o godz. 9 polskiego czasu.