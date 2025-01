Sejm debatuje nad poselskim projektem w sprawie jawności wynagrodzeń. Regulacja nakłada na pracodawców zobowiązanie do przedstawiania już w ogłoszeniach o pracę proponowanego wynagrodzenia. Pracownik będzie mógł też wystąpić z pytaniem o średni poziom wynagrodzenia na jego stanowisku.

Regulacja nakłada na pracodawców zobowiązanie do przedstawiania w ogłoszeniach o pracę proponowanego wynagrodzenia.

Jawność wynagrodzeń - co to znaczy?

Poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy został złożony w Sejmie przez posłów Koalicji Obywatelskiej.

Regulacja nakłada na pracodawców zobowiązanie do przedstawiania w ogłoszeniach o pracę proponowanego wynagrodzenia.

To nie wszystko. Pracownicy będą też mogli wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie średniego poziomu wynagrodzenia "w podziale na płeć w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę jak oni lub pracę o takiej samej wartości".

Nowe prawo to efekt przyjętej w maju 2023 roku w Unii Europejskiej dyrektywy o równości wynagrodzeń. Najważniejsze założenia dyrektywy obejmują obowiązek publikowania widełek płacowych. Polska ma czas do 7 czerwca 2026 r., aby dostosować prawo do unijnej dyrektywy.

Luka płacowa między kobietami i mężczyznami w Polsce

Podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie głos zabrała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Zwróciła uwagę, że luka płacowa w Polsce wynosi - w zależności od badań i lat - od kilku do kilkunastu procent na niekorzyść kobiet.

Według Eurostatu, w 2023 r. w całej Unii Europejskiej średnia wynosiła 12,7 proc. - wskazała Dziemianowicz-Bąk.

Wyjaśniła, że jawność płac ma prosty związek z równością płac. Żeby móc przeciwdziałać nierównościom, trzeba najpierw o nich wiedzieć. Jawność płac to narzędzie w walce z dyskryminacją ze względu na płeć - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Zaznaczyła, że unijna dyrektywa nie zakłada pełnej jawności płac wewnątrz danej organizacji.

Chodzi tutaj tylko o stworzenie możliwości osadzenia własnego wynagrodzenia w firmowym kontekście - wyjaśniła Dziemianowicz-Bąk.

Wkrótce głosowanie

W dyskusji wniosek o odrzucenie poselskiego projektu w pierwszym czytaniu złożyła Konfederacja.

Głosowanie nad tym wnioskiem zostanie przeprowadzone na następnym posiedzeniu Sejmu.