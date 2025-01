Od 1 stycznia można składać wnioski o rentę wdowią. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponad 1 mln 100 tys. osób będzie mogło skorzystać z tego świadczenia.

/ ZUS / Materiały prasowe

Kto może otrzymać rentę wdowią?

Rentę wdowią mogą otrzymać kobiety mające co najmniej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat, pozostający do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, którzy nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Jak wyjaśnia ZUS, osobom mającym rentę rodzinną, prawo do wypłaty świadczeń przysługuje po ostatnim małżonku i wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego.

Przyznanie renty wdowiej będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej. Bez tego nie może być wypłacona, ponieważ jest ona połączeniem dwóch świadczeń.

Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponad 1 mln 100 tys. osób będzie mogło skorzystać z renty wdowiej.

ZUS uruchomił kalkulator renty wdowiej

W minionym roku Sejm uchwalił przepisy wprowadzające rentę wdowią. Zgodnie z ustawą, wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił kalkulator, w którym można policzyć szacunkową wysokość łączonych świadczeń.

Kalkulator podpowiada, który wariant wypłaty będzie korzystniejszy.

Narzędzie dostępne jest na stronie https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/kalkulator-renty-wdowiej .

ZUS zaznaczył jednak, że wyniki "to wartości szacunkowe i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń".

Wnioski o tzw. rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r. Na stronie internetowej ZUS dostępna jest specjalna ankieta, która pomaga ustalić zainteresowanej osobie, czy ma do niej prawo.

Wypłata świadczeń rozpocznie się 1 lipca 2025 r.

Według przepisów ustawy od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc.