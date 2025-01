Pracodawcy mogą automatycznie sprawdzać, czy ich pracownik nie stracił prawa jazdy lub nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. To odpowiedź ministerstwa cyfryzacji na apele właścicieli firm transportowych po piątkowym wypadku w Warszawie, w którym zginął 14-latek potrącony przez kierowcę busa. Jak dokładanie działa ten system?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pracodawcy mogą już z ustaloną przez siebie częstotliwością dostawać informacje o uprawnieniach pracowników. Jest jednak drobne "ale". Firma, która chce pobrać takie informacje, sama musi stworzyć lub kupić program, który będzie wysyłał takie zapytania.

To, co mogliśmy zrobić dzisiaj, to otwarcie tego rejestru, żeby uniknąć konieczności ręcznego odpytywania rejestru (rozwiązanie dostępne już wcześniej - przyp. red.), co jest uciążliwe np. dla firm, które mają 500, 1000 pracowników - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Polityk zapewnił, że resort będzie pracował nad usprawnieniem systemu, ale kiedy to się stanie, nie wiadomo. We wtorek na stronie ministerstwa ma pojawić instrukcja wyjaśniająca, jak dokładnie sprawdzać uprawnienia swoich pracowników. Również na wtorek zaplanowano poświęconą temu konferencję prasową z udziałem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Tragiczny wypadek w stolicy

Do tragicznego wypadku, w wyniku którego zginął 14-latek, doszło w piątek 3 stycznia ok. godz. 17:15 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza w Warszawie.

Kierujący jasnym busem potrącił nastolatka na oznakowanym przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Następnie, nie udzielając ofierze pomocy, uciekł z miejsca wypadku.

Kierowca usłyszał m.in. zarzut niezastosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego przez warszawski sąd i obowiązującego od kwietnia 2023 roku. Miał obowiązywać przez trzy lata.

"Ustalono, że sprawca świadczy pracę na rzecz jednej z firm kurierskich działających na terenie Warszawy. To z kolei pozwoliło na ustalenie pojazdu, zlokalizowanie miejsca jego postoju, jak również ustalenie osoby kierującej tym samochodem w czasie zdarzenia" - informowała warszawska policja.