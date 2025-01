Synoptycy ostrzegają, że nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu mogą być oblodzone.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 1 st. C. Prognozowana temperatura minimalna przy gruncie może osiągnąć od -4 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują od godzin wieczornych we wtorek do godz. 8:00 w środę.

IMGW informuje, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Synoptycy zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

