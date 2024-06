Podczas II edycji konkursu Innowacyjny Lider zostaną wyłonione osoby, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty i strategie. Rok temu do Konkursu nominowanych było 273 liderów, a Jury uhonorowało 49 uczestników Konkursu. Prestiżowy konkurs jest integralną częścią̨ konferencji CEE INNOVATION AND INVESTMENT EXECUTIVE SUMMIT, kluczowym punktem kalendarza dla wszystkich zainteresowanych przyszłością technologii i biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Idea konkursu Innowacyjny Lider

Kim są Innowacyjni Liderzy? To osoby, które nieustannie przedefiniowują granice innowacji. Dzięki swojej pasji, determinacji i zaangażowaniu umożliwiają postęp i zmiany wychodzące poza branżę, w której działają. Stanowią inspirację dla innych, a ich osiągnięcia, innowacyjne podejście i sukcesy mobilizują do podjęcia wyzwań, eksplorowania nowych terenów i dążenia do doskonałości,

Konkurs Innowacyjny Lider ma na celu wyróżnienie tych, którzy swoją wizją i determinacją wyznaczają nowe standardy w swoich branżach. Uroczysta Gala jest również doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć oraz poznania innych wybitnych osób i zespołów, które wniosły wkład w społeczny i biznesowy rozwój. Wyboru laureatów dokona kapituła złożona z wybitnych przedstawicieli świata biznesu, nauki i technologii, a dzięki obecności licznych funduszy inwestycyjnych i inwestorów, udział w konkursie otwiera drzwi do nowych możliwości finansowania.

Wśród członków kapituły można znaleźć: Dorota Bigo (Google), Agnieszka Gajzler (Wirtualna Polska), Ewa Lis-Jeżak (IDC Poland), Adam Nitecki ( L’Oréal), Maciej Maciejwoski (Gremi Media), Tomasz Zachwieja (Innovations Hub Foundation).

Zobacz, jak wyglądała I edycja

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora. Zgłoszenia można dokonać w kategoriach Innowacyjny Lider, Startup, Zarząd, Marka, Produkt, Usługa.

Każdy startup, który zgłosi się do konkursu, otrzyma bezpłatnie bilet VISITOR PASS na dwa dni konferencji CEE INNOVATION AND INVESTMENT EXECUTIVE SUMMIT. Wejściówka uprawnia do udziału w części networkingowej, licznych wykładach, warsztatach i panelach dyskusyjnych.

Więcej o konferencji CEE INNOVATION AND INVESTMENT EXECUTIVE SUMMIT

Wydarzenie skupia innowatorów, przedsiębiorców oraz liderów technologicznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Dwudniowe spotkanie, które odbędzie się 27 i 28 czerwca w malowniczym Pałacu w Wilanowie, stanie się centrum spotkań dla najbardziej wpływowych CEO, członków zarządów, inwestorów oraz założycieli startupów.

Konferencja poświęcona jest 20 najważniejszym obszarom przyszłości, takim jak sztuczna inteligencja, innowacje w opiece zdrowotnej czy ewolucja kapitału. Nie zabraknie również przestrzeni do networkingu.

Wydarzenie przyciąga inwestorów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, co stwarza doskonałe warunki do wymiany pomysłów oraz poszukiwania partnerów do współpracy. Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w indywidualnych spotkaniach z inwestorami, które mogą zaowocować nawiązaniem współpracy i pozyskaniem finansowania dla swoich projektów.

Na startupy został przygotowany także Pitch Challenge, w którym będą miały okazję zaprezentować swoje pomysły przed panelem ekspertów i inwestorów. Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone, co stanowi dodatkową motywację do udziału i pokazania swojego potencjału. Nagrody dla najlepszych prezentacji przygotował WolvesSummit.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do szybkiego rejestracji do konkursu lub zakupu biletów, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.