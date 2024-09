Znowu jest drożej. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - takie dane przedstawił w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

/ Shutterstock

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, we wrześniu jest przyspieszenie inflacji - ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4,9 proc. - poinformował GUS. W stosunku do sierpnia 2024 r. ceny wzrosły o 0,1 proc.

To najwyższa inflacja w tym roku. Dzisiejszy wzrost sprawia, że nie ma szans na to, by Rada Polityki Pieniężnej obniżyła raty kredytów.