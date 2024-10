Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2024 r. wyniosło 8140,98 zł, co oznacza wzrost o 10,3 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,5 proc.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 8140,98 zł - tyle wyniosło we wrześniu przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost o 10,3 proc. rok do roku. Spadek wynagrodzeń miesiąc do miesiąca We wrześniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw spadło nominalnie w stosunku do sierpnia 2024 r. o 0,6 proc. "Spadek wynagrodzeń jest efektem zmniejszenia skali dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu" - podał GUS. / PAP Spadek produkcji przemysłowej Produkcja przemysłowa we wrześniu 2024 r. spadła o 0,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,0 proc. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji we wrześniu o 0,2 proc. rdr i wzrostu o 10,0 proc. mdm. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, we wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2 proc. niższym w porównaniu z sierpniem br. Poniżej wyniki produkcji przemysłowej we wrześniu i sierpniu. Ceny produkcji przemysłowej Ceny produkcji przemysłowej we wrześniu 2024 r. spadły rdr o 6,3 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,5 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły we wrześniu o 5,7 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3 proc. GUS przedstawił najnowsze dane o zatrudnieniu Przedpołudnie Radia RMF24 Zobacz również: Firmy już szukają pracowników sezonowych. Powód to... Boże Narodzenie

Portret oszczędnego Polaka. Sprawdziliśmy, jak odkładają młodsi i starsi

Awaria w banku ING

Świadczenie dla stulatków. Sejm przyjął ustawę