Polskie pensje rosną. Przeciętna podwyżka w ciągu ostatniego roku to jedenaście procent - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. wyniosło 8.144,83 zł, co oznacza wzrost o 11,0 proc. rok do roku.

Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,4 proc.

Analizując dane GUS, można stwierdzić, że Polacy mają więcej pieniędzy w kieszeniach. To jednak tylko średnia, w dodatku wyliczona przez GUS, a więc dotyczy wyłącznie pracujących w firmach zatrudniających co najmniej dziesięć osób, a to nawet nie połowa pracujących.

Przeciętna pensja w czerwcu przekroczyła osiem tysięcy złotych złotych brutto, czyli 5 900 na rękę. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej, a po uwzględnieniu inflacji - o 8 procent więcej.

Pensje wciąż mają rosnąć, ale już wolniej, a ceny - głównie za sprawą podwyżek cen energii od lipca - znacznie szybciej.