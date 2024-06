Polityczny chaos związany z programem dopłat do kredytów hipotecznych zdemolował polski sektor budowlany. W okresie od stycznia do maja oddano do użytku o 15,9 procent mniej mieszkań niż rok wcześniej. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To znowu będzie podnosić ceny lokali.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku oddano do użytku o 15,9 procent mniej mieszkań niż rok wcześniej - poinformował GUS. Ten mocny spadek wynika z jednego powodu - politycy kompletnie nie mają pomysłu na to jak prowadzić w Polsce politykę mieszkaniową, jak budować mieszkania i jak ułatwiać ich zakup.



U schyłku poprzedniego rządu, na krótko wprowadzony został Bezpieczny Kredyt 2 proc. - czyli program państwowych dopłat do kredytów. Nowa władza tamten program zlikwidowała. Przygotowała nowy, ale ostatecznie zrezygnowała z wprowadzenia go w życie. Partie tworzące koalicję kłócą się ciągle o to co dalej. Czy dopłacać do kredytów czy może rząd powinien zostać "superdeweloperem", a może więcej pieniędzy dawać rodzicom. Wszystko jest w rozsypce, dlatego deweloperzy budują mniej.



To mieszanie się polityki w gospodarkę widać także w budownictwie drogowym. W kampanii politycy przyspieszyli budowę dróg i mostów, a teraz wyraźnie spowolnili - o ponad 6,5 procent. Zobacz również: WPROST opublikował listę stu najbogatszych Polaków

