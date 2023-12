To już szósty miesiąc z rzędu wzrostu cen polis OC – wynika z grudniowego raportu RMF FM i Rankomat.pl. "Wszystko wskazuje na to, że zmiany te nabiorą tempa w kolejnym roku" – mówi ekspert Rankomat.pl Grzegorz Demczyszak. Sprawdzamy też jakie zmian czekają nas na rynku obowiązkowych ubezpieczeń i czy wpłynie na nie wprowadzenie Stref Czystego Transportu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Podwyżki są już zauważalne, dziś jest 13,5 proc. drożej niż przed rokiem, przeciętna polisa OC jest droższa o niemal 70 złotych.

/ Grafika RMF FM

Po wielu latach niskich cen, w 2023 roku w naszych raportach odnotowaliśmy podwyżki w dziesięciu miesiącach.

/ Grafika RMF FM

Względem listopada średnia cena OC najbardziej wzrosła w województwie pomorskim, z 652 zł do 670 zł, a także w zachodniopomorskim z 576 zł na 594 zł. Podwyżki objęły jednak cały kraj - mówi w RMF FM Grzegorz Demczyszak, ekspert Rankomat.pl.

/Grafika RMF FM

Biorąc pod uwagę wzrosty rok do roku to największą podwyżkę również odnotowaliśmy w województwie zachodniopomorskim - o prawie 18 proc. Podwyżki mocno odczuli także mieszkańcy województwa pomorskiego o prawie 16 proc., oraz lubuskiego o nieco ponad 15,5 proc.

Z podziałem na miasta wojewódzkie największy wzrost średniej ceny OC nastąpił w Rzeszowie - o 22,5 proc. Znacząco wyższe składki zapłacili w grudniu mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie ten wzrost wyniósł prawie 22 proc. oraz Gdańska - nieco ponad 19 proc.

/ Grafika RMF FM

Będzie drożej

Choć podwyżki cen rzeczywiście są kosmetyczne w skali miesiąca, to wszystko wskazuje na to, że zmiany te nabiorą tempa w kolejnym roku - mówi ekspert Rankomat.pl. Koniec 2023 roku to dobry filtr, który pokazuje, jakim zmianom uległ rynek na przestrzeni kilku miesięcy. Znacząco wzrosła średnia wartość szkody, choć na polskich drogach było ich mniej niż w poprzednich latach. Według danych KNF sektor OC+AC odnotował stratę techniczną - podkreśla ekspert.

Innymi słowy, przez wojnę cenową miedzy towarzystwami ubezpieczeniowymi sektor ubezpieczeń komunikacyjnych stał się nierentowny w czasach wysokiej inflacji. Wzrost cen widać po kosztach likwidacji szkód.

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń średnia szkoda z ubezpieczenia OC w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła już prawie 9,5 tys. zł. W tym samym okresie 2022 roku było to natomiast 8,2 tys. złotych. To wszystko determinuje niestety nieuniknione zmiany w cenach ubezpieczeń dla kierowców, gdy ostatnim razem ubezpieczyciele zostali zmuszeni przez sytuację rynkową do podniesienia cen OC - te w ciągu dwóch lat wzrosły o prawie 80 proc. - wyjaśnia Demczyszak

Jakie zmiany w Nowym Roku?

Podwyżki cen ubezpieczeń obowiązkowych to nie jedyna zmiana na jaką muszą przygotować się kierowcy. W górę szybują również kary za brak ważnego OC.

To nieunikniona tendencja, ponieważ są one zależne od aktualnej minimalnej płacy, a ta wzrośnie w 2024 roku dwukrotnie. W pierwszym półroczu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł nałożyć karę od 280 zł do 12 730 złotych, w zależności od rodzaju pojazdu i długości przerwy w ochronie. Dla porównania, w tym samym okresie 2023 roku kary za brak OC wyniosły od 230 złotych o 10 470 złotych - tłumaczy Grzegorz Demczyszak.

Strefy Czystego Transportu

Od lipca pierwszy etap Strefy Czystego Transportu wprowadza Kraków oraz Warszawa, głośno mówi o tym Wrocław. Jak mówi w RMF FM Grzegorz Demczyszak, nie wpłynie to jednak bezpośrednio na stawki polis OC.

To o czym należy jednak pamiętać, to zależność cen OC od rodzaju napędu. W 2023 roku ubezpieczyciele samochodów elektrycznych zapłacili za obowiązkowe OC średnio 425 złotych, a hybrydowych 552 złote. Być może rynek ubezpieczeń zareaguje, jeśli liczba pojazdów z napędem alternatywnym wzrośnie na polskich drogach, do czego ma niejako doprowadzić wprowadzenie stref czystego transportu - mówi ekspert.

To w teorii mogłoby dodatkowo podnieść ceny ubezpieczeń. Zauważmy, że awaria baterii w samochodzie elektrycznym nierzadko rodzi ryzyko pożaru czy orzeczenia szkody całkowitej pojazdu. A liczba i wartość szkód ma na rynek ubezpieczeniowy spory wpływ. Na razie jednak udział samochodów elektrycznych na polskim rynku jest raczej znikomy - kończy Demczyszak.