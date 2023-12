Pierwsza na świecie kobieta zgromadziła majątek o wartości przekraczającej 100 mld dolarów - poinformował portal The Guardian. Najbogatszą kobietą na świecie jest Francoise Bettencourt Meyers, współwłaścicielka firmy L'Oreal.

Francoise Bettencourt Meyers / Vim/ABACA/Abaca/East News / East News

Francoise Bettencourt Meyers odziedziczyła fortunę po matce i dziadku - założycielu firmy. Zapoczątkował on swoje imperium w 1909 roku, zaczynając od produkcji suszarek oraz farb do włosów.

Do L'Oreal, największej na świecie firmy kosmetycznej, należą takie marki jak Lancome i Maybelline. Wartość sprzedanych przez nią w 2022 roku produktów sięgnęła 38 miliardów euro. Akcje spółki wzrosły w tym roku o 35 proc., a do Bettencourt Meyers należy co trzecia z nich.

Bogaczka bardzo ceni swoją prywatność. Wiadomo, że każdego dnia po kilka godzin gra na fortepianie i napisała dwie książki: 5-tomowe studium na temat Biblii oraz genealogię bogów starożytnej Grecji.

Portal Bloomberg podaje, że 70-letnia dziś Bettencourt Meyers jest 12. miejscu najbogatszych ludzi na świecie.

Kolejną najbogatszą kobietą na świecie jest Alice Walton, spadkobierczyni i właścicielka amerykańskiej sieci Wal-Mart. Jej majątek szacowany jest na 70 miliardów dolarów.