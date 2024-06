Od 300 do 1200 zł - tyle wyniesie bon energetyczny. Kwota świadczenia będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od tego, czy do ogrzewania używa się pomp ciepła lub pieców akumulacyjnych. Świadczenie wejdzie w życie 1 lipca i będzie obowiązywało do końca roku. Od kiedy można składać wnioski?

Bon energetyczny 2024. Świadczenie już od 1 lipca / SvitlanaRo / Shutterstock Bon energetyczny 2024. Andrzej Duda podpisał ustawę Prezydent podpisał dziś trzy ustawy: o wakacjach od ZUS (czyli wakacjach kredytowych), o babciowym (czyli o programie Aktywny Rodzic) oraz o bonie energetycznym. Ta ostatnia jest najważniejsza dla osób o niższych dochodach, wykorzystujących źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną. Ile wyniesie bon energetyczny? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się o niego ubiegać? Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym: jednoosobowe - wsparcie w kwocie 300 z ł,

ł, dwuosobowe i trzyosobowe - wsparcie w kwocie 400 zł ,

, liczące od czterech do pięciu osób - 500 zł,

sześcioosobowe i większe - 600 zł. Jeśli natomiast w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. Świadczenie wyniesie zatem od 600 do 1200 zł i będzie wypłacane w drugiej połowie tego roku. Od kiedy można składać wnioski o bon energetyczny? Wnioski o wypłatę świadczenie można będzie składać od 1 sierpnia 30 września wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Ustawa podpisana przez prezydenta zakłada również wprowadzenie ceny maksymalnej za energię elektryczną w okresie lipiec-grudzień 2024 roku: na poziomie 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych

na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku gazu ustawa likwiduje od 1 lipca zamrożenie ceny dla odbiorców taryfowanych na poziomie 200,17 zł za MWh, a wprowadza cenę maksymalną, równą taryfie największego sprzedawcy detalicznego - PGNiG OD. Zobacz również: Anna Bryłka: Polska musi być przygotowana na to, że UE nie będzie

