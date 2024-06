PKW podała już wyniki ze 100 proc. obwodów. Po przeliczeniu głosów z wszystkich obwodów wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przedstawiają się następująco: Koalicja Obywatelska - 37,06 proc., PiS - 36,16 proc., Konfederacja 12,08 proc., Trzecia Droga 6,91 proc., Lewica 6,3 proc. Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

/ fot. Adam Burakowski, Wojciech Olkusnik / East News

09:52

Jacek Kurski startujący z pozycji nr 2 z dziesięcioosobowej list PiS na Mazowszu zdobył dopiero szósty rezultat. Na Kurskiego zagłosowało 32,2 tys. wyborców. Lepszy wynik uzyskali: Adam Bielan (90,7 tys.), Jacek Ozdoba (54,3 tys.), Daniel Milewski (50,6 tys.), Maria Koc (46,1 tys.) oraz Anna Kwiecień (33,9 tys.).

Fatalny wynik Jacka Kurskiego / Pawel Wodzynski / East News

09:51

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. Na listach w okręgu były znane nazwiska: Arłukowicz, Brudziński, Cimoszewicz czy Kamiński. Zwycięzcą wyborczego pojedynku jest Bartosz Arłukowicz, na którego zagłosowało ponad 260 tysięcy osób, to więcej niż liczba głosów oddanych na całą listę drugiego w okręgu Prawa i Sprawiedliwości. O mandat spokojny może być Joachim Brudziński z ponad 114 tysiącami głosów. Bez mandatu zostanie natomiast Włodzimierz Cimoszewicz, jedynka z Lewicy. O klęsce będą pewnie mówić politycy Trzeciej Drogi i PSL, których w wyborach w tyle zostawiły dużo mniej rozpoznawalne nazwiska z listy Konfederacji. Wczorajsze głosowanie to też porażka całego okręgu. W poprzedniej kadencji Zachodniopomorskie i Lubuskie miało 4 europosłów, teraz z powodu niskiej frekwencji będzie mieć tylko dwóch.

09:47

"Jakiż to był triumfalizm, jakiż to był nokaut - wygadywał sam król Europy, Donald Tusk" - tak komentarze do wyników eurowyborów, wygłaszane w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych, ocenił Joachim Brudziński z PiS. "Poszliśmy praktycznie na remis" - dodał gość Porannej Rozmowy w RMF FM, porównując wyniki KO i PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Choć jednocześnie przyznał: "Wygrała Platforma Obywatelska". Oba te ugrupowanie dzieli jeden punkt procentowy.

09:46

W województwie pomorskim Koalicja Obywatelska zdobyła procentowo najwyższe poparcie w kraju - 51,06 proc., na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,07 proc. Na mandat może liczyć Magdalena Adamowicz, startująca z list Koalicji Obywatelskiej. Zdobyła najwyższe poparcie w regionem - ponad 200 tysięcy głosów. Na mandat może liczyć też Piotr Muller, były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zdobył 62 tysiące głosów, a startował z 4. miejsca i wyprzedził na swojej liście - Annę Fotygę, Jarosława Sellina czy Kazimierza Smolińskiego. Nierozstrzygnięty jest los mandatu tak zwanej "jedynki" Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu - Janusza Lewandowskiego, na którego swój głos oddało wczoraj ponad 133 tysiące osób.

09:42

Skrajnie różne są wyniki Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w regionach na północy i południowym wschodzie kraju. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską - najlepszy wynik odnotowała na północy kraju. Na partię Donalda Tuska zagłosowało 51,06 proc. wyborców w województwie pomorskim. Niemal identycznie wyglądają wyniki w Zachodniopomorskiem oraz w Warmińsko-Mazurskiem. W obu regionach na obecnie rządzące ugrupowanie zagłosowało niecałe 45 proc. wyborców. PiS zdecydowanie przoduje za to na południowym wschodzie - najlepszy wynik, prawie 53 proc. partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała na Podkarpaciu. Na to ugrupowanie zagłosowało też ponad 47 proc. mieszkańców Lubelszczyzny, bardzo podobnie było w Świętokrzyskim. PiS prowadzi też w Małopolsce, uzyskując 43,10 proc. głosów.

09:37

Zgodnie z danymi PKW Koalicja Obywatelska wygrała w ośmiu okręgach. Wyniki wskazują, że w okręgu nr 1 (województwo pomorskie) KO zdobyła 51,06 proc., a PiS - 28,07 proc.; w okręgu nr 2 (województwo kujawsko‑pomorskie) KO - 44,38 proc., PiS - 31,30 proc.; w okręgu nr 3 (województwo podlaskie i województwo warmińsko‑mazurskie) KO - 37,36 proc., PiS - 36,75 proc.; w okręgu nr 4 (obejmującym część województwa mazowieckiego oraz m.st. Warszawa, a także zagranicę) KO zdobyła 44,46 proc., PiS - 24,82 proc.

Ponadto KO wygrała w okręgu nr 7 (województwo wielkopolskie) zdobywając 38,85 proc., PiS - 28,92 proc. W okręgu nr 11 (województwo śląskie) KO zdobyło 41,42 proc., PiS - 36,45 proc., w okręgu nr 12 (województwo dolnośląskie i województwo opolskie) KO - 41,59 proc., PiS - 31,48 proc., a w okręgu nr 13 (województwo lubuskie i województwo zachodniopomorskie) KO - 44,49 proc., PiS - 29,77 proc.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w pięciu okręgach. W okręgu nr 5 obejmującym część województwa mazowieckiego PiS zdobyło 49,17 proc., a KO - 23,81 proc. PiS wygrało również w okręgu nr 6 (województwo łódzkie) zdobywając 38,60 proc. głosów, a KO - 33,29 proc.; w okręgu nr 8 (województwo lubelskie) 47,16 proc., a KO - 26 proc.; w okręgu nr 9 (województwo podkarpackie) 52,87 proc., a KO - 23,73 proc.; a w okręgu nr 10 (województwo małopolskie i województwo świętokrzyskie) 44,05 proc., a KO - 25,96 proc.

09:35

W sumie w eurowyborach oddano 11 mln 761 994 głosów ważnych (liczba kart ważnych wyniosła 11 mln 829 725), uprawnionych do głosowania było 29 098 155 osób.

Na listę nr 1 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosowało 6,91 proc. wyborców, 813 238 osób.

Na listę nr 2 Komitetu Wyborczego Konfederacji Wolność i Niepodległość zagłosowało 12,08 proc. wyborców, 1 mln 420 287 osób.

Na listę nr 3 Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjnych Samorządowców "Normalna Polska w normalnej Europie" zagłosowało 0,93 proc. wyborców, 108 926 osób.

Na listę nr 4 Komitetu Wyborczego Polexit zagłosowało 0,25 proc. wyborców, 29 195 osób.

Na listę nr 5 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 37,06 proc. wyborców, 4 mln 359 443 osób.

Na listę nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewicy zagłosowało 6,3 proc., 741 071 osób.

Na listę nr 7 Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało 36,16 proc., 4 mln 253 169 osób.

Na listę nr 8 Komitetu Wyborczego Normalny Kraj zagłosowało 0,17 proc., 20 308 osób.

Na listę nr 9 Komitetu Wyborczego Polska Liberalna - Strajk Przedsiębiorców zagłosowało 0,08 proc. wyborców, 9453 osób.

Na listę nr 10 Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski zagłosowało 0,04 proc. wyborców, 4737 osób.

Na listę nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Głos Silnej Polski zagłosowało 0,02 proc. wyborców, 2167 osób.

9:20

A tak przedstawia się frekwencja w poszczególnych województwach:

Eurowybory 2024. Frekwencja w województwach / Maciej Zieliński / PAP

Najliczniej do urn wyborczych poszli mieszkańcy województwa mazowieckiego. Frekwencja wyniosła tam 46,95 proc. Na drugim miejscu jest Małopolska z wynikiem 43,22 proc.

Najniższą frekwencję odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (33,59 proc.), nieco tylko lepiej wypadło województwo opolskie (34,22 proc.).

9:00

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała m.in. wyniki głosowania na statkach morskich i platformach wiertniczych. Na siedmiu jednostkach zagłosowały 284 osoby. Najwyższy wynik osiągnęła Konfederacja - 35,56 proc., na drugim miejscu KO z wynikiem 32,75 proc.

Najwięcej głosów oddano na drugą na liście Konfederacji Ewę Zajączkowska-Hernik (44), drugie miejsce uzyskał Marcin Kierwiński - pierwszy na liście KO (33 głosy). Na trzecim miejscu znalazł się Krystian Kamiński (31 głosów).

Zasady głosowania na statkach i platformach określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Jednostki, na których można było głosować w tym roku to trzy statki - Dar Młodzieży, Horyzont II, Oceanograf oraz cztery platformy - Baltic Beta, LOTOS Petrobaltic, Petrobaltic oraz Petro Giant.

08:30

"Przegraliśmy wybory do europarlamentu, ale w taki sposób, że pozwoli nam nie tylko utrzymać gardę, ale i wyprowadzić cios" - w ten sposób Joachim Brudziński z PiS skomentował wynik wyborów w Porannej rozmowie w RMF FM.

08:05

Po przeliczeniu głosów z wszystkich obwodów wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przedstawiają się następująco: KO: 37,06 proc.; PiS 36,16 proc.; Konfederacja 12,08 proc.; Trzecia Droga 6,91 proc.; Lewica 6,3 proc.

/ Dane PKW / Grafika RMF FM

07:55

Do europarlamentu nie dostali się z listy KO: była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, Andrzej Rozenek czy Hanna Gil-Piątek.

Jak chodzi o PiS z europejską stolicą żegnają się Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski i Karol Karski. Do europarlamentu nie dostali się też b. prezes TVP Jacek Kurski, b. szef MSZ Witold Waszczykowski i prezydencki minister Wojciech Kolarski.

07:52

Koalicja Obywatelska z najwyższym poparciem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w woj. śląskim - 41,42 proc. Prawo i Sprawiedliwość poparło 36,45 proc. wyborców, Konfederację 10,15 proc., Trzecią Drogę 5,56 proc., a Lewicę 4,63 proc.

Na KO w woj. śląskim zagłosowało 551 782 wyborców. Na PiS - 485 505, Konfederację - 135 195, Trzecią Drogę - 74 125, Lewicę - 61 653.

Najwięcej głosów w woj. śląskim otrzymał poseł i lider listy KO, do niedawna szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, Borys Budka - 334 842. Drugi wynik zdobył europoseł PiS Patryk Jaki, pochodzący z woj. opolskiego, a mieszkający w Warszawie, której prezydentem próbował zostać w 2018 r. Zagłosowało na niego 266 246 wyborców. Z drugiego miejsca na liście otrzymał więcej głosów niż jej liderka, europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska - 145 218. To trzeci najlepszy rezultat w regionie.

Ponad sto tysięcy wyborców zaufało także europosłowi Łukaszowi Kohutowi (KO). Dokładnie 107 626. Tym samym z trzeciego miejsca na liście osiągnął lepszy wynik od drugiej posłanki Mirosławy Nykiel, na którą zagłosowało 54 937 osób.

Lider listy Konfederacji, związany dotychczas z woj. kujawsko-pomorskim, Marcin Sypniewski otrzymał 49 553 głosy. Natomiast na zamykającego listę Dobromira Sośnierza, którzy w przeszłości był europosłem tej formacji z woj. śląskiego, zagłosowało 49 504 wyborców. Różnica wyniosła 49 głosów.

Michał Gramatyka, startujący z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi, otrzymał 40 748 głosów, a lider listy Lewicy Maciej Konieczny 24 551 głosów.

Frekwencja w regionie wyniosła 40,31 proc.

07:49

Wśród 21 europosłów Koalicji Obywatelskiej będą byli ministrowie obecnego rządu Marcin Kierwiński i Bartłomiej Sienkiewicz, a także nazwiska znane z poprzednich rządów Platformy: Bogdan Zdrojewski i Ewa Kopacz. Do Brukseli pojadą też m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Wawrykiewicz czy Borys Budka, który uzyskał najwięcej głosów w kraju, czyli ponad 333 tysiące.

07:35

Ciekawa sytuacja jest za granicą. Tam również wygrała Koalicja Obywatelska, ale ma aż dwukrotnie większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość. KO zdobyło niemal 41 proc., a PiS nieco ponad 20 proc. Za granicą podium również zamyka Konfederacja z wynikiem 16,22 proc. Co ciekawe, Konfederacja zwyciężyła... na statkach.

07:31

Wyniki z PKW w okręgu pomorskim: KO - 51,06 proc.; PiS - 28,07 proc.; Konfederacja - 9,37 proc.; Trzecia Droga - 5,40 proc.; Lewica - 4,65 proc.

07:02

Wyniki z PKW w okręgu łódzkim: PiS - 38,6 proc.; KO - 33,29 proc.; Konfederacja - 10,96 proc.; Lewica - 9,93 proc.; Trzecia Droga - 5,91 proc.

06:52

Koalicja Obywatelska wygrywa wybory w Wielkopolsce zdobywając tam 38,85 proc. poparcia. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niższym o prawie 10 proc., a podium zamyka Konfederacja. Które nazwiska mają największe szanse wejścia do europarlamentu? To dwójka kandydatów z Koalicji Obywatelskiej - jedynka na liście Ewa Kopacz oraz Michał Wawrykiewicz, startujący z drugiej pozycji. Według danych PKW Koalicja zdobyła najwięcej głosów na północy i w centrum regionu. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na jednego przedstawiciela z Wielkopolski i będzie to była minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a nie pierwszy na liście Wojciech Kolarski. Konfederacja zdobyła ponad 13 proc., co daje jej jednego przedstawiciela z regionu. Również jeden mandat wywalczyła w Wielkopolsce Trzecia Droga.

06:48

W okręgu zachodniopomorsko-lubuskim zwycięzcą wyborczego pojedynku jest Bartosz Arłukowicz, na którego zagłosowało ponad 260 tysięcy osób - to więcej niż liczba głosów oddanych na całą listę drugiego w okręgu Prawa i Sprawiedliwości. O mandat spokojny może być jednak Joachim Brudziński z ponad 114 tysiącami głosów. Raczej bez mandatu zostanie natomiast Włodzimierz Cimoszewicz, jedynka z Lewicy, szansę na Brukselę ma bowiem Elżbieta Polak z KO. Z wyniku nie cieszy się za pewne Michał Kamiński, wspólna lista Trzeciej Drogi i PSL w tym wyścigu daleko za Konfederacją, dla Kamińskiego oznacza to koniec marzeń o powrocie do Parlamentu Europejskiego.

06:48

Mandaty pewne z okręgu Świętokrzyskie i Małopolskie mają Beata Szydło i Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości, Bartłomiej Sienkiewicz - Koalicja Obywatelska, Adam Jarubas - reprezentujący Trzecią Drogę, Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 oraz Grzegorz Braun z Konfederacji. Cały czas czekamy jednak na ostateczne wyniki, w woj. małopolskim i świętokrzyskim zagłosowało nieco ponad 43 proc. wyborców.

06:42

Wyniki PKW w warmińsko-mazursko-podlaskim: KO - 37,36 proc. PiS - 36,75 proc. Konfederacja - 12,71 proc. Trzecia Droga - 7,87 proc., Lewica - 3,6 proc.

06:41

Wyniki z PKW w woj. śląskim: KO - 41,42 proc.; PiS - 36,45 proc.; Konfederacja - 10,15 proc.; Trzecia Droga - 5,56 proc.; Lewica - 4,63 proc.

06:41

Wyniki z PKW w okręgu kujawsko-pomorskim: KO - 44,38 proc.; PiS - 31,30 proc.; Konfederacja - 10,24 proc., Trzecia Droga - 7,98 proc., Lewica - 4,71 proc.

06:40

Wyniki z PKW w woj. lubelskim: PiS - 47,16 proc.; KO - 26 proc.; Konfederacja - 15,11 proc., Trzecia Droga - 6,95 proc.; Lewica - 3,29 proc.

06:40

W okręgu wielkopolskim: KO - 38,85 proc.; PiS - 28,92 proc.; Konfederacja - 13,18 proc., Trzecia Droga - 9,24 proc.; Lewica - 8,06 proc - PKW.

06:34

Wyniki z PKW w Warszawie: KO - 44,46 proc., PiS - 24,82 proc., Konfederacja - 11,96 proc., Lewica - 10,41 proc., Trzecia Droga - 7,06 proc.

06:32

Wyniki z PKW w okręgu nr 12 obejmującym woj. dolnośląskie i opolskie: KO - 41,59 proc., PiS - 31,48 proc., Konfederacja - 11,71 proc., Lewica - 8,85 proc., Trzecia Droga - 4,90 proc.

06:31

Wyniki z PKW w okręgu nr 10 obejmującym woj. małopolskie i woj. świętokrzyskie: PiS - 44,05 proc.; KO - 26,96 proc.; Konfederacja - 14,14 proc., Trzecia Droga - 8,81 proc.; Lewica - 4,73 proc.

06:30

Wyniki z PKW w okręgu nr 13 obejmującego woj. lubuskie i zachodniopomorskie: KO - 44,49 proc., PiS - 29,77 proc., Lewica - 9,47 proc., Konfederacja - 9,24 proc., Trzecia Droga - 5,82 proc.

06:29

Wyniki z PKW na Podkarpaciu: PiS - 52,87 proc., KO - 23,73 proc., Konfederacja - 15,23 proc., Trzecia Droga - 4,71 proc., Lewica - 2,07 proc

06:28

Wyniki z PKW na Mazowszu (bez Warszawy): PiS - 49,17 proc., KO - 23,81 proc., Konfederacja - 12,94 proc., Trzecia Droga - 9,10 proc., Lewica - 3,25 proc.

06:27

Politycy PiS Waldemar Buda z woj. łódzkiego, Marlena Maląg z Wielkopolski i Piotr Müller z Pomorza najprawdopodobniej zostaną europosłami. "Przeskoczyli" oni polityków wystawionych na wyższych miejscach, pokonując m.in. Wojciecha Kolarskiego, Annę Fotygę czy Witolda Waszczykowskiego.

06:23

W wyborach do Parlamentu Europejskiego KO zdobyła 37,4 proc. głosów, PiS - 35,9 proc., Konfederacja - 12 proc., Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - 6,9 proc., a Lewica - 6,6 proc. - wynika z badania late poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. Frekwencja wyniosła 40,2 proc.

Poparcie poniżej jednego procenta otrzymały komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie (0,8 proc.) oraz Polexit (0,3 proc.). Inny komitet wskazało 0,1 proc. uczestników badania.

Przed godziną 4 w nocy z niedzieli na poniedziałek Ipsos podał wyniki drugiego badania late poll. W porównaniu z tym opublikowanym tuż po godzinie 1 w poniedziałek, KO nie zmieniała wyniku, a PiS zyskało 0,2 pkt proc. Wynik Konfederacji wzrósł o 0,2 pkt proc., a Trzeciej Drogi spadł o 0,4 proc. Poparcie dla Lewicy i pozostałych komitetów nie zmieniło się.