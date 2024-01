To chyba najdroższa cytryna w historii wszystkich cytryn. Na aukcji w Wielkiej Brytanii suszony owoc cytrusowy sprzed 285 lat sprzedano za 1400 funtów.

(zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / East News

Cytrynę znaleziono w szufladzie niewielkiej komody, która trafiła do domu aukcyjnego w celu oszacowania jej wartości. Czas sprawił, że owoc skurczył się, ale zachował swój kształt.

Ktoś wyrył na zbrązowiałej skórce datę 1739 i słowa, które sugerują, że cytryna została wręczona pewnej damie w prezencie: "given by Mr P Lu Franchini Nov 4 1739 to Miss E Baxter".