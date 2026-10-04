Szukasz relaksu? W tych miastach wyśpisz się najlepiej

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W obliczu zawrotnego tempa życia i rosnącej liczby bodźców coraz więcej podróżnych poszukuje nie tylko przygód, ale i prawdziwego odpoczynku. Okazuje się, że w Europie nie brakuje miast, w których można świetnie się wyspać. Oto miasta oferujące najlepsze warunki do spokojnego snu – od Skandynawii po mniej oczywiste kierunki na Litwie.

Sen jako nowy „trend” turystyczny

Współczesny turysta coraz częściej rezygnuje z intensywnych wrażeń podczas wyjazdów na rzecz regeneracji i wyciszenia. Bywa to odpowiedzią na zmęczenie ciągłym hałasem i natłokiem wrażeń – wówczas to właśnie sen i relaks stają się głównym celem wyjazdu. Analiza przeprowadzona przez firmę Eminent – której wyniki przytoczył magazyn Forbes – wskazuje, gdzie w Europie można najlepiej się wyspać.

Eksperci wzięli pod uwagę kilka kluczowych czynników wpływających na jakość snu. Analizowano poziom hałasu, zanieczyszczenie światłem, temperaturę podczas letnich nocy oraz zanieczyszczenie powietrza. W ten sposób powstał ranking miast, w których turyści mogą liczyć na najlepsze warunki do spokojnego snu.

Reykjavik – lider zestawienia

Na pierwszym miejscu uplasował się Reykjavik, stolica Islandii, zdobywając 99,21 na 100 możliwych punktów. Miasto wyróżnia się wyjątkowo niskim poziomem hałasu i zanieczyszczenia światłem, co pozwala na głęboki, nieprzerwany sen.

Dodatkowym atutem są chłodne, letnie noce – średnia minimalna temperatura wynosi tam 8,9 st. C. Zanieczyszczenie powietrza również jest bardzo niskie.

Skandynawska jakość odpoczynku

Drugie miejsce przypadło stolicy Szwecji, Sztokholmowi, który uzyskał 96,11 punktów. Miasto może pochwalić się łagodną, chłodną aurą nocą – nawet w szczycie lata z reguły nie przekracza 20 st. C. Sztokholm, zdaniem autorów zestawienia, cechuje się także niskim poziomem hałasu i zanieczyszczenia świetlnego, co znacząco wpływa na komfort snu zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających.

W pierwszej piątce znalazło się także drugie szwedzkie miasto – Göteborg, z wynikiem 90,53 punktów. Tamtejsze letnie noce osiągają średnio 14 st. C, a wskaźniki hałasu i zanieczyszczeń pozostają na niskim poziomie. Północ Europy dominuje w zestawieniu, co sugeruje, że region ten sprzyja regeneracji i wypoczynkowi.

Irlandia i Litwa – nieoczywiste miejsca na „mapie snu”

Trzecie miejsce zajął Cork w Irlandii, zdobywając 95,11 punktów. Miasto oferuje łagodną pogodę nocami, a miejski zgiełk nie zakłóca spokojnego snu. To czyni je atrakcyjnym kierunkiem dla tych, którzy chcą odpocząć zwłaszcza od ogromnych metropolii. Ponadto, powietrze w Cork oceniono jako bardzo czyste.

Czwarte miejsce zajęło Kowno na Litwie, które uzyskało 91,47 punktów. To mniej oczywisty wybór, jednak miasto wyróżnia się wyjątkowo niskim poziomem hałasu i zanieczyszczenia światłem. Letnie noce w Kownie są chłodne i nie przekraczają 20 st. C, co sprzyja wypoczynkowi.

Turyści chcą wracać do domów wypoczęci

Analiza przytoczona przez magazyn pokazuje, że najlepsze warunki do snu oferują przede wszystkim miasta północnej Europy, gdzie zarówno klimat, jak i niski poziom zanieczyszczeń sprzyjają regeneracji. Coraz więcej osób podróżuje z myślą właśnie o odpoczynku od codziennego zgiełku.

Świadomość, jak ważny dla zdrowia jest sen, rośnie nie tylko wśród mieszkańców wielkich metropolii, ale również wśród podróżnych, którzy coraz częściej szukają wyjazdów pozwalających wrócić do domu wypoczętym. Zestawienie może być inspiracją do zaplanowania kolejnych podróży, podczas których kluczowym punktem programu będzie spokojny, głęboki sen.