Chodzenie nad ranem po dachu hotelu sejmowego to nie jest coś, co zalecałbym posłom jako sposób na budowę autorytetu parlamentarzysty. Podobnie jest z tzw. trollowaniem wystąpień marszałka Sejmu w tej sprawie. Wybryki posła Mateckiego nijak się jednak mają do naruszania zasad, bo chodzenie po dachu nie jest nigdzie wprost zakazane.

Dariusz Matecki / Marcin Obara / PAP Na fali powszechnego poruszenia faktem dachowej eskapady nieco infantylnego parlamentarzysty warto sprawdzić, na czym polegało jego domniemane przewinienie. Poseł wyszedł nad ranem na ogrodzony zgodnie z przepisami barierą dach jednego z budynków sejmowych, spędził tam kilka minut, co uwiecznił na pamiątkowym zdjęciu, po czym przez okno (!) wrócił do jednego z pokojów hotelu sejmowego. Na podstawie zapisu z kamer Straży Marszałkowskiej marszałek Szymon Hołownia zamierza go za to ukarać, w oparciu o art. 22b regulaminu Sejmu. Przywołany przez marszałka artykuł stwierdza jednak jedynie, że "Marszałek Sejmu może stwierdzić, że poseł na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył spokój lub porządek". To stwierdzenia zaś po pierwsze już nastąpiło, po drugie - budzi poważne zastrzeżenia oparte na zdrowym rozsądku. Naruszył spokój i porządek - czyli co? Gdyby poważnie potraktować zarzut naruszenia wyjściem na dach spokoju - zapewne istnieje dobro, które doznało uszczerbku w wyniku wyjścia posła na 7 minut na dach. Tym dobrem jest albo spokój, którego zakłócenie powinien zauważyć ktoś, komu został on zakłócony, albo porządek, o którego zapewnienie na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu powinien dbać marszałek. Na czym polegało zatem naruszenie porządku wyjściem przez posła na dach nad ranem z czwartku na piątek? O czyim spokoju i jakim porządku mówimy, skoro jedynym poszkodowanym jest bodaj szef zmiany Straży Marszałkowskiej, który odnotował poselską eskapadę w oparciu o zapis monitoringu? Na czym polega naruszenie spokoju i porządku, w wyniku którego nikt nie ucierpiał? Chodzenie po dachach a przepisy Wzmożonych poselskim wybrykiem może zaskoczyć efekt przejrzenia przepisów dotyczących błąkania się po dachach. Otóż ewentualny zakaz takich zachowań może być efektem przepisów wewnętrznych zarządcy budynku, jednak zasadą ogólną, wynikającą z prawa budowlanego i szczegółów opisanych w rozporządzeniu przez resort infrastruktury jest konieczność zapewnienia wyjść ewakuacyjnych na dachy w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach naziemnych. Regulaminy i przepisy wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa Kancelarii Sejmu nie wspominają o zakazie korzystania z wyjść na dachy budynków sejmowych. Nawiasem mówiąc funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej nie mają też prawa do badania trzeźwości parlamentarzystów. Luka prawna na dachu Regulamin Sejmu w p. 13 art. 10 mówi, że marszałek Sejmu "sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej", jednak w żaden sposób nie stwierdza, czy łazikowanie po ogrodzonym barierami dachach stanowi naruszenie spokoju i porządku, czy też nie. Co więcej, nieznane jest mówiące na ten temat cokolwiek zarządzenie porządkowe marszałka Sejmu. Darwinizm stosowany Chociaż zachowanie posła Mateckiego nie urzeka przesadnym rozsądkiem, a późniejsze zachowanie nie wywołuje też posądzeń o jego dojrzałość, warto uczciwie powiedzieć, że podstawy prawne jego ewentualnego ukarania są dość wątłe. Nieodzowne jest jednak dodanie do tego, że podobnie jak chodzenie nad ranem w stanie samozadowolenia po dachach, nie jest też zakazane sypianie na torach kolejowych, wiosenne przejażdżki samochodem po zamarzniętych jeziorach, chodzenie Orlą Percią w japonkach czy gra w rosyjską ruletkę. Żadnego z tych zachowań prawo wprost nie zakazuje. O ewentualnych konsekwencjach decyduje jedynie działanie tzw. doboru naturalnego, który eliminuje w toku ewolucji najgorzej przystosowanych do przetrwania przedstawicieli danego gatunku. Zobacz również: Kancelaria Sejmu publikuje zdjęcia Mateckiego. Tusk: Skrzypek na dachu

Opracowanie: Karol Żak