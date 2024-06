Strefa kibica w centrum Monachium jest przepełniona. Policja apeluje do fanów futbolu, by ją opuścili. Na kilka godzin przed pierwszym gwizdkiem meczu Niemcy - Szkocja na Euro 2024 na Marienplatz przyszło zbyt dużo Szkotów. Mówią o nich "Tartan Army".

Kibice ze Szkocji opanowali Monachuim / Martin Divisek / PAP/EPA

Na placu Marienplatz w centrum Monachium już od kilku godzin trwa gigantyczna impreza kibiców, głównie ze Szkocji. Zgromadziło się ich tam 15 tysięcy.

Ok. godziny 15:00 niemiecka policja uznała, że utworzona tam strefa kibica jest przepełniona, co stanowi zagrożenie. Apeluje do kibiców, by ją opuścili, kolejnych, którzy chcą ta dotrzeć, już nie wpuszcza.

Zaleca kibicom, żeby przeszli do innych stref kibica w mieście.