Minister ds. UE, poseł KO Adam Szłapka poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zrzekł się immunitetu poselskiego. Ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności za potrącenie rowerzystki.

Adam Szłapka / Jakub Kaczmarczyk / PAP

"Zgodnie z zapowiedzią dziś zrzekłem się immunitetu. Zrobiłem to od razu po otrzymaniu stosownego pisma od Marszałka Sejmu" - napisał Szłapka na platformie X.

O tym, że Szłapka prawdopodobnie sam zrzeknie się ochrony wynikającej z mandatu, powiedział wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zapewnił, że to tylko kwestia godzin i przygotowania odpowiednich dokumentów.

Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Szłapki do odpowiedzialności karnej, za to że w kwietniu 2023 r. miał potrącić rowerzystkę, skierował do marszałka Sejmu szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Jak informowały służby prasowe prokuratury, wniosek został złożony w czwartek.

Nad tym wnioskiem, na bardzo usilną prośbę pana posła, procedowaliśmy w trybie ekspresowym - powiedział marszałek Sejmu. Poseł chciał dać jasny sygnał, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Ja to absolutnie rozumiem i szanuję - zaznaczył Hołownia.

Według prokuratury do wypadku doszło z winy posła Szłapki. Jak wówczas informowano, 16-letnia rowerzystka doznała "urazu głowy ze złamaniem kości nosowych z przemieszczeniem".