Paweł Szefernaker, szef kampanii Karola Nawrockiego, poseł PiS, będzie w sobotę Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Porozmawiamy m.in. o wyborach prezydenckich. Zapytamy o plany kandydata popieranego przez PiS na pierwsze tygodnie oficjalnej kampanii.

Paweł Szefernaker, szef kampanii Karola Nawrockiego / Michał Dukaczewski / RMF FM

Pawła Szefernakera zapytamy o plany na kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. Porozmawiamy o sytuacji wokół PKW i konsekwencjach dla procesu wyborczego.

Posła PiS zapytamy także o wpływ sprawy przyznania azylu dla Marcina Romanowskiego na Węgrzech na kampanię Karola Nawrockiego.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy w sobotę tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Wideo youtube

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube



https://www.youtube.com/@RMF24Video