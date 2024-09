"Nie ma mowy, że liberalizacja handlu jest wprowadzana w nietransparentny sposób" – powiedział Mirosław Suchoń, przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. projektów powodziowych oraz poseł Polski 2050. Jak dodał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, liberalizacja handlu w niedzielę będzie dotyczyła wyjątkowego czasu, jakim jest powódź. "Dla ludzi ratujących swój dorobek życia, nie ma znaczenia czy to jest środa, sobota czy niedziela" - dodał Mirosław Suchoń.

"Gorący czas" dla Sejmu

W sobotę o godz. 9.00. rozpoczyna się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024. Plan jest ambitny we wtorek ma zostać przedstawiony i przyjęty projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Czy to realne - zapytał Krzysztof Ziemiec swojego gościa.

Przyjęcie projektu jest realne. Wczoraj komisja pracowała cały dzień. Doceniam pracę wszystkich posłów. To była praca merytoryczna, pozbawiona wycieczek politycznych - co było normą. Posłowie byli naprawdę zaangażowani i za to dziękuję. Dziś dokończymy pracę i we wtorek Sejm zajmie się projektem - podsumował Mirosław Suchoń.

Jak podkreślił Mirosław Suchoń, "są dwa projekty rządowy i poselski. W pierwszej kolejności rozpatrujemy ten rządowy. Tam są przepisy dotyczące pomocy. Do przedsiębiorców trafi świadczenie interwencyjne, które będzie wyliczane na dwa sposoby." Jak zaznaczył poseł, dzięki temu nikt nie zostanie pominięty.



Przez komisję został również przyjęty dodatkowy 20-dniowy urlop, dla tych którzy muszą ratować swoje przedsiębiorstwa - mówił przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. projektów powodziowych oraz poseł Polski 2050.







Liberalizacja handlu w niedzielę

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM zaznaczył podczas rozmowy, że "w sytuacji kryzysowej, w której trzeba bardzo szerokiego frontu zakupów, należy umożliwić zakupy w niedzielę". Jak dodał, jesteśmy przed zimą, "trzeba dołożyć wszelkich starań do tego, by postawić na nogi gospodarstwa domowe".



Ustawa liberalizująca handel ma obowiązywać w szczególnym czasie, jakim jest powódź.



Nie ma mowy, że rozwiązania dotyczące liberalizacji handlu są wprowadzane w nietransparentny sposób - podkreślił Mirosław Suchoń poseł Polski 2050. Jak dodał "dla ludzi ratujących swój dorobek życia, nie ma znaczenia czy to jest środa czy niedziela" - dodał Mirosław Suchoń.



Według Gościa Krzysztofa Ziemca, ustawa wejdzie w życie tak szybko, jak to jest możliwe. Senat zajmie się tym prawdopodobnie w tym tygodniu.



"Mam pełne zaufanie do policji"

W Polsce pojawia się wiele spekulacji dotyczących liczby ofiar powodzi. Dane policji są sprzeczne z informacjami z terenów zalanych. Co na to Gość Krzysztofa Ziemca?

Politykę informacyjną w kontekście ofiar prowadzi policja. Mam poczucie, że wywiązuje się z tego zadania. Policja to najbardziej wiarygodne źródło informacji - mówił szef speckomisji ds. powodzi.

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, zwrócił jednak uwagę, że w przestrzeni internetowej istnieje wiele fake newsów, generowanych przez obce służby, które próbują wprowadzić chaos.

Jestem zdania, że do każdej takiej informacji trzeba podchodzić z dużą dozą rezerwy. W przestrzeni publicznej w sytuacjach kryzysowych będą pojawiać się informacje niesprawdzone, które mają wprowadzić chaos, podburzyć. Taki jest interes tych, którzy nam źle życzą - skomentował Suchoń.



Jak dodał, "wszyscy powinniśmy korzystać ze sprawdzonych informacji, czyli komunikatów policji".

Policja jest jedną z najbardziej transparentnych już dziś formacji. Nie mam powodów by jej nie ufać. Mam pełne zaufanie do policji - podkreślił Suchoń.



Chaos powodziowy trwa

Kto odpowie za chaos powodziowy - zapytał Krzysztof Ziemiec swojego gościa.

System zarządzania kryzysowego nie jest w Polsce doskonały. To wiele lat zaniedbań - odpowiedział Mirosław Suchoń.

Jak dodał poseł Polski 2050, były takie momenty w historii, że nie wszyscy mogli stanąć na wysokości zadania. Wtedy trzeba było podjąć odpowiednie kroki, a potem wyciągnąć wnioski. Teraz jest czas pomocy. Przyjmiemy przepisy dotyczące pomocy i odbudowy. Cały czas trwa analiza, co uszczelnić i w jaki sposób zorganizować prace, aby działało lepiej - zaznaczył Suchoń.



Mamy państwo, które wymaga w wielu miejscach napraw. Możemy być jednak dumni, że jesteśmy jako naród solidarni. Nikt z nas nie zastanawia się, co będzie następnego dnia, kogo rozliczać - tylko ubiera kalosze, podwija rękawy i leci ratować dobytek - swój czy sąsiadów. To jest dla nas charakterystyczne i z tego możemy być dumni - podsumował przewodniczący komisji nadzwyczajnej ds. projektów powodziowych.