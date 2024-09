Rodri, najlepszy piłkarz Euro 2024, nie zagra do końca sezonu. Hiszpan zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie - potwierdził trener Manchesteru City Josep Guardiola.

Rodri doznał kontuzji w meczu z Arsenalem / PETER POWELL / PAP/EPA

28-letni Rodri doznał kontuzji w niedzielnym hicie angielskiej ekstraklasy, w którym Manchester City zremisował u siebie z Arsenalem Londyn 2:2. Hiszpan źle postawił nogę po jednej z akcji w obronie i upadł na murawę. W 20. minucie z grymasem bólu opuścił boisko.

Media już następnego dnia spekulowały, że uraz jest poważny i wykluczy mistrza Europy z gry na długi okres. W piątek te obawy potwierdził Guardiola.

Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Rano przeszedł operację. Wróci w przyszłym sezonie - ogłosił hiszpański szkoleniowiec mistrza Anglii na konferencji prasowej.

Rodri / Adam Vaughan / PAP/EPA

Strata Rodriego może być bardzo dotkliwa dla Manchesteru City, walczącego o piąty z rzędu prymat w krajowej lidze i drugi triumf w Lidze Mistrzów, po zwycięstwie w 2023 roku. Zdaniem Guardioli, nie ma w składzie "Obywateli" piłkarza o charakterystyce porównywalnej z Rodrim.

Jego brak to poważna strata dla zespołu. Nikt nie jest w stanie go zastąpić, ale możemy to zrobić wspólnie. Musimy znaleźć sposób, by sobie w wielu spotkaniach radzić bez tego ważnego zawodnika - zaznaczył trener.

Rodri, czterokrotny mistrz Anglii z ekipą City, jest poważnym kandydatem do tegorocznej nagrody Złotej Piłki. W lipcu został uznany za najlepszego piłkarza mistrzostw Europy. W finale w Berlinie jego drużyna wygrała z Anglią 2:1.

W tabeli angielskiej ekstraklasy ekipa City o punkt wyprzedza Liverpool i Aston Villę. W sobotę na początek 6. kolejki drużyna z Manchesteru zagra na wyjeździe z szóstym Newcastle United.