Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM w sobotę będzie Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o wyborach prezydenckich; zapytamy, dlaczego nie chciał zawalczyć o kandydaturę.

Przemysława Czarnka zapytamy o to, na czym ma polegać niezależność Karola Nawrockiego, kto sfinansuje jego kampanię wyborczą i czy jest możliwa zmiana kandydata, gdyby notowania i rozpoznawalność prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nie wzrosły.

Porozmawiamy też o subwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz zbiórce podpisów pod referendum w sprawie paktu migracyjnego.

