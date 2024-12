"Wcale nie odczytuję Rafała Trzaskowskiego jako przedstawiciela Lewicy. To, że raz czy drugi mówił o lewicowych hasłach, to nie oznacza, że wprowadziłby 35-godzinny tydzień pracy w urzędzie stołecznym Warszawa. A jeśli wprowadziłby, to kiedy to zrobi?" – pytał prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Był on Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Polityk Lewicy komentował również wczorajsze głosowania w Sejmie oraz mówił o tym, czym żyje Włocławek.

Wideo youtube Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o to, jacy są kandydaci Lewicy na kandydatów na prezydenta Polski. Oprócz mnie jest doskonała kandydatka, wicemarszałkini (Senatu - przyp. red.) Magdalena Biejat, oczywiście wicepremier Krzysztof Gawkowski i świetna ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Bycie w takim gronie już samo w sobie jest wyróżnieniem - wymieniał Krzysztof Kukucki. Jak podkreślił, "w tych wyborach będziemy mieli jedną lub jednego kandydata lub dwóch Lewicy i czterech przedstawicieli jednak strony prawicowej, która się różni w kwestiach światopoglądowych, ale w kwestiach gospodarczych wiele wspólnych punktów mają ci kandydaci". Wspomniał również, że "podobno mówi się, że Adrian Zandberg ma ochotę ponownie zmierzyć się w tej rywalizacji". Prowadzący rozmowę zapytał o to, kiedy Lewica ogłosi swojego kandydata. My jesteśmy konsekwentni. Mówiliśmy o tym w lipcu i sierpniu, kiedy zaprezentujemy kandydata, że na przełomie roku - zwrócił uwagę prezydent Włocławka. Krzysztof Ziemiec zapytał polityka Lewicy o komentarz do uchylenia przez Sejm immunitetu Jarosława Kaczyńskiego i o słowa Leszka Millera o tym, że PSL i Polska 2050 "stanęły dzielnie po stronie PiS". Dla mnie dużo ważniejszym debatą i głosowaniem w dniu wczorajszym była debata o urlopach rodziców wcześniaków - powiedział Kukucki. Jednocześnie stwierdził, że "to jest pytanie do Trzeciej Drogi". Nie chciałbym tego oceniać. Mam wrażenie, że to jest spowodowane kampanią wyborczą, być może puszczaniem oka do jakiejś grupy elektoratu - mówił prezydent Włocławka. Prowadzący rozmowę zapytał, czy Trzecia Droga mogła uznać, że rozliczanie PiS-u nie przyniesie politycznych zysków. Nie wiem, czy możemy tak nazywać równe traktowanie wszystkich wobec prawa. Nie możemy wyjmować sponad prawa osób tylko dlatego, że całe życie zajmują się polityką - zaznaczył polityk. Stwierdził, że jest zwolennikiem, aby politycy "nie rozliczali na Twitterze". Tylko żebyśmy dali wymiarowi sprawiedliwości możliwość pracy - dodał. Katarzyna Kotula zrzekła się sama immunitetu, bo osoba, która doznała krzywd, poszła do sądu i chce przed sądem swoich praw dochodzić - powiedział. O czym mówi się na bazarze we Włocławku? - zapytał Krzysztof Ziemiec. Ostatnio dużo o deglomeracji i o tym, że przez 25 lat z pola widzenia elity krajowej politycznej miasta byłe wojewódzkie, a jest ich ponad 30, zupełnie zginęły - stwierdził. Jak dodał, "mamy do czynienia z ustawą metropolitalną, a my uważamy, że dużo bardziej potrzebna jest ustawa deglomeracyjna, bo dosyć naiwnym jest myślenie, że w pięciu największych miastach Polski pomieścimy 36 milionów Polaków, bo te miasta już są niewydolne i komunikacyjnie i mieszkaniowo". Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki / Karolina Bereza / RMF24 Zobacz również: "Wy róbcie kryminał, a ja gram o miłości". Maria Dębska w RMF FM o serialu "Śleboda"

Pozytywna strona "chwilówek"? Szejna: Zwiększa się konsumpcja

Zandberg: Rozliczenia polegają na tym, że ktoś zdjął tabliczkę z wieńca. To są żarty

Szczerba: Będziemy się domagali sprawdzenia wszystkich umów, które podpisał Nawrocki Opracowanie: Paweł Kmiecik