Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej w związku z oskarżeniem go przez aktywistę Zbigniewa Komosę o pobicie. Za uchyleniem immunitetu było 241 posłów, 206 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm jednocześnie nie zgodził się na uchylenie immunitetu prezesowi PiS i dwojgu innym posłom tej partii za zniszczenie wieńców podczas obchodów smoleńskich.

Jarosław Kaczyński i inni posłowie PiS w ławach sejmowych / Rafał Guz / PAP

Sprawa ma związek z oskarżeniem Jarosława Kaczyńskiego przez aktywistę Zbigniewa Komosę o pobicie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, do czego miało dojść 10 października 2024 r.

Podczas przepychanek przy pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej na stołecznym pl. Piłsudskiego - według aktywisty - prezes Prawa i Sprawiedliwości dwukrotnie uderzył go w twarz. W związku z tym Komosa złożył w sądzie akt oskarżenia przeciw politykowi.

Sejm nie zgodził się natomiast na uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu w sprawie m.in. zniszczenia wieńca podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Podobnie było w przypadku innych posłów PiS-u - Marka Suskiego i Anity Czerwińskiej.

Za uchyleniem immunitetu Kaczyńskiemu w tej sprawie głosowało 177 posłów, 268 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Posłowie podobną większością głosów nie zgodzili się także na uchylenie immunitetu posłom Czerwińskiej i Suskiemu.

O uchylenie immunitetu posłom PiS do Sejmu wnioskował Komendant Główny Policji, zarzucając im popełnienie wykroczeń, co oznacza, że groziły im mandaty. Chodzi o zniszczenie przez posłów PiS wieńca, który w Warszawie podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej składał aktywista Zbigniew Komosa. Poza jego zniszczeniem posłowie Czerwińska i Suski mieli odpowiedzieć za kradzież tabliczki z napisem, która była przymocowana do wieńca.

Napis ten głosi: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski". Wielokrotnie dochodziło do prób zerwania napisu z wieńca; posłowie PiS uważają, że szkaluje on pamięć o prezydencie Kaczyńskim.

Debata bez Kaczyńskiego

Podczas sejmowej debaty, przed głosowaniami, sprawozdanie komisji regulaminowej przedstawił jej szef Jarosław Urbaniak (KO). Z ław PiS dobiegały krytyczne głosy na temat wniosków ws. uchylenia immunitetów, padły słowa o hańbie. Prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski (PSL) przywoływał do porządku posłów PiS m.in. Antoniego Macierewicza i Marka Suskiego, zwracając im uwagę, że zakłócają obrady.

Na sali nie było Kaczyńskiego, choć miał prawo zabrać głos. Wystąpili za to posłowie Czerwińska i Suski. Politycy PiS w obszernych wystąpieniach przedstawili swoje wersje wydarzeń z obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Argumentowali, że bronią dobrego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przypomnieli najważniejsze fakty z jego prezydentury, m.in. słynne wystąpienie w Gruzji w 2008 r. przestrzegające przed agresywną polityką Rosji.

Suski i Czerwińska oskarżyli też przedstawicieli obecnej koalicji rządowej o działania na szkodę pamięci Lecha Kaczyńskiego. Posłanka PiS stwierdziła, że "wysyłają ludzi, żeby szerzyli rosyjską propagandę przeciwko prezydentowi (Lechowi Kaczyńskiemu)". Polowaliście na niego, kiedy żył, za życia urządzaliście mu piekło, nie dajecie mu spokoju nawet po śmierci - powiedziała Czerwińska.

Mówiła też, że podczas zajścia przed pomnikiem smoleńskim zabrała tabliczkę ze względu na jej kłamliwą treść. Nie było moim zamiarem uszkodzenie wieńca i nie doszło do tego - podkreśliła.

Suski dodał, że tabliczka na wieńcu powtarzała rosyjską propagandę. Przekonywał, że posłowie PiS, którzy pod pomnikami na pl. Piłsudskiego czczą pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej atakowani są przez bojówki. Ponadto Suski przypomniał przebieg prezydentury Lecha Kaczyńskiego, jego podróż do Gruzji w 2008 r. oraz tragiczną śmierć w Smoleńsku. Jak mówił, "motyw zamachu smoleńskiego jest bardzo prawdopodobny".

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Tusk: Niektórzy są bardziej zdeterminowani, a niektórzy mniej

Premier Donald Tusk pytany tuż po głosowaniach przez dziennikarzy w Sejmie, czy koalicjanci zawiedli, odparł, że takich wyników głosowania się spodziewał, ponieważ "zna poglądy i nastroje poszczególnych ugrupowań i poszczególnych posłów".

Ważne, że w kluczowym głosowaniu, w którym decydowaliśmy o immunitecie Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi, że przynajmniej w tej kwestii uzyskaliśmy większość wystarczającą, by odebrać immunitet, i by polityk za krzywdę wyrządzoną zwykłemu człowiekowi odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział szef rządu.

Niektórzy są bardziej zdeterminowani, a niektórzy mniej, ale nie narzekam - dodał premier.