Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Porozmawiamy m.in. o wyborach prezydenckich, kandydacie Nowej Lewicy oraz marginalizacji mniejszych ośrodków miejskich.

Wideo youtube

Krzysztof Kukucki - obok wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat - wymieniany jest jako potencjalny kandydat na prezydenta z ramienia Nowej Lewicy. Z prezydentem Włocławka porozmawiamy o ewentualnym starcie, ale i propozycjach Lewicy na wygranie wyborów.

Byłego wiceministra rozwoju i technologii zapytamy też o problemy średnich miast - o to, czy takie ośrodki są skazane na porażkę kosztem metropolii. Zapytamy również o pomysł na zmianę liczby województw.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!