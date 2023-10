"Z mojego punktu widzenia to jest dobra kandydatura" - tak o propozycji dotyczącej objęcia przez Szymona Hołownię funkcji marszałka Sejmu powiedział Piotr Zgorzelski, polityk PSL-u. Gość Krzysztofa Ziemca stwierdził również - po pytaniu o stanowisko w Ministerstwie Edukacji i Nauki - że "nawet, jeśli nie w postaci ministra, to wiceminister z PSL będzie dbał o to, żeby sfera światopoglądowa w szkole nie była najważniejsza, bo szkole jest potrzebny spokój".

Krzysztof Ziemiec swojego gościa zapytał najpierw o to, kiedy rozmawiał ostatni raz z kimś z Prawa i Sprawiedliwości. Trudno powiedzieć. Pewnie pije pan do tego, czy były jakieś rozmowy dotyczące budowania innej większości. Takich rozmów nie było, ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem - mówił wicemarszałek kończącej się kadencji Sejmu. Nie ma żadnych rozmów, jeśli chodzi o budowanie innej większości - dodał.

Jedno jest pewne: jest większość 248 posłów, która jest potwierdzona wyborem 15 października. Zmienił się kalendarz polityczny i dzisiaj mamy czas demokracji - powiedział.

Pilnujecie swoich posłów? - zapytał dziennikarz. Nie pilnujemy naszych posłów. Przez 8 lat można pewnie były różne sytuacje, kiedy można było przejść na drugą stronę i nigdy Polskie Stronnictwo Ludowe tego nie zrobiło - powiedział Piotr Zgorzelski.

Musi być przywrócony trójpodział władzy. Musi być zastosowana zasada, że prawo jest nad władzą, a nie odwrotnie. (...) Musi wrócić właściwy samorząd. Trzeba zlikwidować klientelizm, czapkowanie wójtów, burmistrzów, prezydentów - władzy. Samorząd to jest samostanowienie się w kwestiach lokalnych i to trzeba przywrócić - tak samo jak dobre relacje z Unią Europejską. To są trzy proste azymuty, które wyznaczają naszą filozofię przyszłego rządzenia - mówił Zgorzelski w RMF FM.

"Relacje są żadne"

Na pytanie prowadzącego rozmowę o to, czy politycy PiS-u są dla PSL-u milsi niż wcześniej, wicemarszałek stwierdził, że "relacje są żadne, jeśli chodzi o relacje z Prawem i Sprawiedliwością". One z trybuny politycznej, jeśli chodzi o walkę polityczną, były bardzo ostre - dodał. Pamiętamy słowa, które padły z ust rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, że PSL trzeba wyeliminować z życia publicznego. Pamiętamy pogardę stosowaną wobec nas, a teraz nagła miłość. Nie ma żadnej miłości, my jesteśmy w obozie partii demokratycznych i kropka - zaznaczył.

Krzysztof Ziemiec zapytał Piotr Zgorzelskiego o poparcie wobec PSL-u wśród wyborców z polskiej wsi i o ich głosy oddane na PiS.

Czy pan jest pewny, że PiS nie będzie podlegało procesom atomizacji? Tam już są rozliczenia, tam są ambicje. Może być tak, że konserwatywne Polskie Stronnictwo Ludowe będzie alternatywą dla polskiej wsi - mówił gość RMF FM.

PSL w resorcie rolnictwa?

Prowadzący rozmowę zapytał o to, czy PSL "odda" resort rolnictwa. Żeby coś oddawać, to trzeba go mieć. Na razie nikt nie postawił kropki nad i. Zanim przystąpimy do rozmów o resortach, a potem o nazwiskach, to rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące programu - mówił Zgorzelski.

Polityk nawiązał do wypowiedzi Andrzeja Dudy w sprawie umowy koalicyjnej. Pan prezydent powiedział, że od nas - zdziwiłem się najpierw, ale później pomyślałem, że dosyć dobra deklaracja - zażądał umowy koalicyjnej i my taką umowę przygotujemy, my za tą umową pokażemy, że stoi za nią 248 (posłów - red.) - mówił.

Piotr Zgorzelski dodał, że "większość może być tylko jedna". Na resorty i personalia przyjdzie czas i wtedy o oczywiście będziemy komunikowali, ale nie przed tylko po - zaznaczył.

Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o to, za które resorty chcieliby odpowiadać. Trzecia Droga ma bardzo spójny program dla przedsiębiorców, mamy bardzo program edukacyjny - mówił Zgorzelski.

Co z marszałkiem Sejmu?

Prowadzący rozmowę dopytał, czy PSL chce odpowiadać za Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nawet, jeśli nie w postaci ministra, to wiceminister z PSL będzie dbał o to, żeby sfera światopoglądowa w szkole nie była najważniejsza, bo szkole jest potrzebny spokój - powiedział gość RMF FM.

Co z marszałkiem Sejmu? - zapytał Krzysztof Ziemiec i nawiązał do słów w RMF FM Michała Koboski z Polski 2050 dotyczących propozycji kandydatury Szymona Hołowni na stanowisko marszałka . Z mojego punktu widzenia także to jest dobra kandydatura - powiedział Piotr Zgorzelski.

Pan zostałby wicemarszałkiem? - zapytał dziennikarz. Na to pytanie nie odpowiedział, powiedział jedynie: "ja jestem posłem Rzeczypospolitej i korzystam z okazji, żeby po raz pierwszy podziękować tym, którzy w liczbie 11,6 milionów zagłosowali na partie demokratyczne, w tym także na mnie".